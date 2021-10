O CHUS pon en marcha un hospital psiquiátrico de día para nenos e mozos

SERVIZO. O investimento da Xunta de Galicia en atención á saúde mental incrementase en 4,4 millóns de euros no proxecto de Orzamentos para 2022 que o Goberno galego ten remitido ao Parlamento de Galicia. Así o destacou o conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, na visita que efectuou onte acompañado do delegado Territorial, Gonzalo Trenor, e da xerente da área sanitaria, Eloína Núñez, ao novo hospital de día psiquiátrico infanto-xuvenil, que comezou a funcionar no Complexo Hospitalario Universitario de Santiago. É o segundo que se pon en marcha dentro do obxectivo marcado polo Plan de Saúde Mental de contar con un dispositivo destas características en cada unha das sete áreas sanitarias no horizonte do ano 2023. A este respecto, o mes pasado comezou a funcionar o instalado no Hospital Nicolás Peña de Vigo. ECG