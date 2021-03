O Cineclube de Compostela ofrece unha selección de trailers cinematográficos

HOXE. O cineclube de Compostela comeza a súa programación de marzo que estará dedicada á publicidade e propaganda. A primeira sesión terá lugar hoxe, baixo o título Proximamente: trailers que nos arrastraron ao cinema, na que se poderán ver exemplos moi distintos de anuncios cinematográficos, que demostran que poden ter interese estético ou artístico por si mesmas. A sesión terá lugar no horario habitual, a partir das 21.30 horas, e presentarase a través do Instagram do Cineclube, onde se publicarán os enlaces e se realizará a introdución e o coloquio. Contra o que poida parecer, non existe un modelo único de estética do trailer. Na súa forma participan elementos do cinema que tenta promocionar e tamén da publicidade, mais conéctase tamén con outras linguaxes audiovisuais. ECG