O Cinema Rabudo viaxa ao cumio do Aconcagua

Santiago. O Cinema Rabudo, a I Mostra Galega de Audiovisual Inconformista, continúa a súa andaina hoxe, mércores 23 de novembro, coa proxección do documental Cholitas, que amosa a vida de cinco mulleres indíxenas que coas súas vestimentas tradicionais lograron ascender os 6.962 metros do Aconcagua, a montaña máis alta de América. Despois da longametraxe, o público terá a oportunidade de falar co co-director, Jaime Murciego.

Entrando na recta final, mañá, o Cinema Rabudo adéntrase na realidade das persoas migrantes que cruzaron o Mediterráneo estes anos tratando de chegar a Europa a través do documental Cartas Mojadas. A peza conta, a través dunha voz misteriosa dende o fondo do mar, a epopea máis tráxica da nosa historia contemporánea. Para rematar a I Mostra Galega de Audiovisual Inconformista, proxéctase o venres 25 o documental #boza, un selfie en primeira persoa do plural sobre as migracións. redac.