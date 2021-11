O Colexio de Avogados de Santiago celebra a XIV xornada ‘Xustiza e Lingua’

SANTIAGO. O Colexio de Avogados de Santiago retoma, trala irrupción do coronavirus, a súa cita anual coa tradicional xornada Xustiza e Lingua, que chegou á súa décimo cuarta edición.

O obxectivo desta xuntanza é a promoción dun pensamento reflexivo acerca do proceso de normalización lingüística do galego neste ámbito.

Nesta ocasión, a xornada incluíu unha mesa redonda, baixo o título O galego como opción lingüística na práctica xudical, na que participaron o historiador e etnógrafo, Clodio González; e o actor, director e narrador Quico Cadaval. Ambos foron moderados pola vicedecana do Colexio, Carmen González Ferro.

Con carácter previo ao debate, o encontro recolleu as intervencións do decano, Franciso Rabuñal e do secretario xeral de Política Lingüísta da Xunta de Galicia, Valentín García. ECg