O Colexio de Fonseca acolle unha mostra con 44 obras do artista Giambatista Piranesi

Santiago. A sala de exposicións do Colexio de Fonseca acolle dende onte a exposición Piranesi-Vedute-vistas da Roma antiga-Cárceres, impulsada dende a Fundación Museo de Artes do Gravado á Estampa Dixital (FMAG), situada no Concello de Ribeira. A exposición está integrada por un total de 44 obras, alén de diferentes libros expostos en cinco vitrinas. Giambatista Piranesi (1720-1778) é considerado un dos grandes artistas da historia na modalidade de gravado denominada Augaforte, así como no xénero das Vedute (Vistas). “As súas obras pretendían cambiar a realidade e restaurar a grandeza pasada”, explican dende a organización da mostra. O acto inaugural tivo lugar onte no Salón Nobre do Colexio de Fonseca e asistiron Román Rodríguez, conselleiro de Cultura, Educación e Universidade; o reitor da USC, Antonio López; Manuel Ruíz Rivas, alcalde de Ribeira e presidente da FMAG; e Javier Expósito Paradela, vicepresidente da FMAG.

Tal e como dixo Román Rodríguez, a mostra, se pode ver por primeira vez en Santiago, alíñase coas distintas actividades postas en marcha durante este ano para promover e difundir os lazos culturais do resto de Europa con Galicia. Neste caso realízase a través dunha exposición “que permite descubrir unha imaxe minuciosa da esencia de Roma e reforzar as conexións culturais que brinda a cultura xacobea aproveitando a oportunidade que brinda o Ano Santo para facelo”, afirmou Rodríguez. O titular de Cultura agradeceu, ademais, o traballo do Museo de Artes do Gravado á Estampa Dixital de Ribeira polo seu labor de difusión museística e ser quen de reunir estes fondos cos que abre ao mundo unha escolma “de gran valor que ofrecen a oportunidade de coñecer a pegada arquitectónica nos principais monumentos de Roma”.

A exposición conta con pezas seleccionadas da colección da obra do arquitecto, gravador, arqueólogo e teórico italiano do Museo de Ribeira. En total, son máis de 40 augafortes orixinais e 17 fotogravados, así como bibliografía complementaria. Poderá visitarse no Pazo de Fonseca do 14 de xullo ao 28 de agosto en horario de luns a sábado de 11.00 a 14.00 e de 17.00 a 20.30 horas.

Segundo o historiador Xoán Pastor Rodríguez, director do Museo do Gravado de Artes, a sensibilidade das Vedute do pintor veneciano reside na combinación do espazo, contrastes de luz e fraxilidade atmósferica, xunto con esa herdanza da formación escenográfica. Ademais, a monumentalidade coa que dota ás vistas únese nos gravados ao coñecemento das referencias históricas. Igual de destacados son os seus Carceri d’Invenzione, onde as ruínas romanas se transforman en cárceres cheos de recunchos e pasadizos, exercendo unha gran influencia no romanticismo do século XIX ou, máis tarde, no surrealismo. ECG