O Concello promociona un directorio das industrias culturais de Compostela

Santiago. O Concello de Santiago, co obxecto de impulsar medidas de reactivación económica a corto, medio e longo prazo, por mor da emerxencia sanitaria provocada polo Covid-19 e as sucesivas crises da mesma índole que poidan acontecer nun futuro, decidiu poñer en marcha un proxecto de posta en valor de artistas, profesionais e empresas que conforman o sector cultural de Compostela. Presentouno onte a concelleira de Acción Cultural, Mercedes Rosón, acompañada de Fátima Rodríguez, da empresa Promove Consultoría, responsable da execución deste programa.

“O obxectivo é sensibilizar a toda a cidadanía e a outros sectores da cidade do difícil momento que atravesa a cultura, facela consciente da importancia estratéxica da cultura para o presente e futuro de Compostela, e tomar conciencia de que cada un/unha de nós pode axudar recoñecendo a riqueza e diversidade artística e consumindo os produtos e servizos culturais que se ofrecen na cidade”, explicou a concelleira.

A participación de axentes culturais no programa dará como resultado unha radiografía das empresas, profesionais e artistas de Santiago, co obxecto de cuantificar e caracterizar as industrias culturais. Con este directorio de axentes culturais e o coñecemento adquirido durante o proceso de captación, o grupo de cultura do concello poderá deseñar novas actividades e accións de promoción de cara a 2021, coa intención de dar a coñecer o talento de Compostela e estimular o consumo cultural, nas súas diferentes formas, coma concertos, exposicións, libros, pintura, etc. redacción