O Consorcio presenta o libro ‘El platero compostelano’

santiAgo. O Consorcio de Santiago presentou onte un libro da autoría de Ana Pérez Varela pertencente á Biblioteca Científica Compostelana e coeditado coa editorial Andavira no que se afonda sobre a vida de Ricardo Martínez Costoya, recoñecido orfebre compostelán, que traballou a cabalo entre os séculos XIX e XX. Baixo o título El platero compostelano. Ricardo Martínez Costoya (1859-1927). Contexto, vida y obra o libro representa o máis amplo estudo sobre este artista compostelán, no que se inclúen extensos métodos de investigación e contextualización do seu traballo, que se pode enmarcar no campo do eclecticismo. No acto de presentación, que se celebrou na sé da Real Sociedade Económica de Amigos do País de Santiago estiveron presentes, xunto coa autora, o alcalde, Xosé Bugallo; o reitor da Universidade, Antonio López; o presidente da Real Sociedade Económica, Francisco Loimil; e da editorial Andavira, Lucila Ventoso. redacc.