O encontro Mulleres e Cultura Urbana inclúe graffiti, música, baile e deporte

Santiago. A Cidade da Cultura de Galicia acollerá do 3 ao 4 de setembro a celebración do encontro Mulleres e Cultura Urbana, un evento impulsado por 7H Cooperativa Cultural co apoio do Fondo de Proxectos Culturais Xacobeo 21-22 que procura fomentar o intercambio de experiencias, a creatividade colectiva e o espírito crítico na abordaxe das desigualdades de xénero no sector.

Esta segunda edición quere consolidar a iniciativa e convertela en referente iberoamericano na promoción da cultura urbana como patrimonio cultural contemporáneo desde unha perspectiva anovadora. Con ese obxectivo, desenvolve dúas xornadas de análise, exhibición e creación artística colectiva en clave de xénero arredor da cultura urbana galega. O programa de actividades combina propostas de experimentación creativa nos eidos do graffiti, a música, o baile e o deporte co diálogo, a reflexión e o intercambio de experiencias.

A primeira xornada terá lugar o 3 de setembro de 18.00 a 21.00 horas no Edificio Cinc. A análise colectiva das boas prácticas na organización de festivais e eventos no sector da cultura urbana centrará unha sesión de conversa que promove a reflexión destes foros como un punto de encontro propositivo.

Ao día seguinte, a música tamén gañará presenza grazas á celebración dun obradoiro de ritmos urbanos impartido por Jana Feeling (17.00 h), e á participación do combo galego de DJ Akazie e Russinha, que se encargarán de crear ambiente no recinto a partir das 18.00 horas. ECG