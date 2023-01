O filósofo Ramón Piñeiro, protagonista dunha tese de doutoramento

investigación. A tese de doutoramento de Rocío Carolo Tosar profunda na figura de Ramón Piñeiro (1915-1990), intelectual da Xeración Galaxia, estudoso e activista da lingua, político e filósofo, sendo este último aspecto no que se centra a investigación titulada Ramón Piñeiro: o filósofo da saudade. “Despois do acontecido durante a guerra civil e as primeiras décadas da posguerra, Piñeiro afronta a tarefa de responder as grandes cuestións da vida e atopa na filosofía o medio para encontralas”, afirma a investigadora. O estudo comeza por determinar as principais influencias do pensamento de Ramón Piñeiro (fenomenoloxía, existencialismo), para a continuación construír o seu propio pensamento filosófico, dividido en tres eidos diferenciados: as súas bases antropolóxicas, a cuestión da linguaxe e o concepto de saudade.

A saudade, punto central do pensamento de Piñeiro, é un concepto filosófico que moitos empregaron ao longo da historia, tanto en Galicia como nos países de lingua portuguesa. Porén, móstrase “esquivo e complexo”, asegura Carolo Tosar, polo que é necesario un traballo de reflexión dende as bases mesmas do concepto “para culminar na saudade ontolóxica defendida polo pensador de Láncara”. redacción