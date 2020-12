A USC fixo un informe sobre a Cidade da Saúde que vai de aquí a cinco anos, pero non está completa, non?

É unha planificación mínima a cinco anos. Sería difícil completalo todo nese tempo. É unha actuación a medio prazo e incluso, sobre todo a rehabilitación, se pode demorar máis. Vai depender do fluxo de financiamento que poidamos ir conseguindo.

Xa se lle presentou ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo; ao conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, e mailo alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, que lles pareceu o proxecto?

Podo dicir que a valoración é positiva de todo o mundo, ninguén cuestiona o proxecto como tal nin lle pon pegas. Onde temos un reto é en atopar o financiamento para facelo efectivo porque estamos falando de moitos millóns de euros. É un proxecto moi transversal, moi global e moi integrador, porque non é só de docencia, nin de universidade, senón que abarca conexión coa asistencia, coa transferencia de coñecemento cara as empresas... e tamén engloba unha parte de recuperación ambiental do campus e sostibilidade enerxética... Precisamente por como o temos definido, queremos que se poida encaixar en liñas de financiamento que poidan vir de Europa. Neste momento en que todo son dificultades, tamén hay oportunidades. Vai haber un fluxo importante de recursos orientados a uns eixes estratéxicos, que son dixitalización e sostibilidade, pero tamén a reforzar os sistemas de saúde. Parécenos que o proxecto pode enganchar aí e pode servir para que a comunidade autónoma, que vai ter que ser o responsable directo do financiamento, poida tamén poder obter recursos para este proyecto.

Pero falaron xa de cartos?

Non. Non chegamos aínda a esa fase de concreción. Foi unha primeira presentación e coñecen o que está no plan, unha estimación de canto pode ser o total. Nós confiamos en que haxa un compromiso decidido, fundamentalmente da comunidade autónoma, que xa tiña no seu día manifestado uns compromisos financeiros para a Facultade de Medicina. Pero non chegamos a falar de diñeiro en concreto.

E a USC de onde vai sacar a súa parte? Onde vai recortar?

Nós, con este proxecto, reducimos superficie construída e loxicamente aforraremos no gasto corrente. E ao mellorar a eficiencia enerxética dos edificios diminuiremos gastos. Ao mesmo tempo confiamos en poder poñer en valor o solar de Xoán XXIII (onde está agora ubicada Enfermaría e unha parte de Maxisterio) unha vez que non teña uso universitario. E con todo iso, poderíamos poñer eses recursos a disposición do novo proxecto.

Que se faría con ese solar de Xoán XXIII? Venderíase?

Falo de poñelo en valor porque non sei as iniciativas que pode haber. Se houbese alguén interesado e se vendese podía ser unha opción, indubidablemente. Pero de momento aínda o temos ocupado e non podemos pensar niso. Pero non descartamos ningunha posibilidade. Ou cedelo a outra Administración que o considere necesario e útil.

A cambio de que?

Loxicamente a cambio de que a través diso ou como contraprestación se puidese obter financiamento para o novo proxecto.

Porque os gastos de funcionamento ordinario por metro cadrado, en canto están agora?

En termos xerais andan entre 40 e 50 euros ao ano. O que se gasta en calefacción, electricidade e outros. É unha estimación.

Co novo proxecto (construcción de Ciencias da Saúde, con menos metros que Enfermaría, Farmacia e parte de Medicina), a USC reduciría na superficie construída máis de 11.000 metros cadrados...

Estariamos falando arredor de 600.000 ou 700.000 euros ao ano, que é unha cifra moi respectable. Esas son as vías. A Administración máis directamente responsable é a comunidade autónoma, pero tamén pode haber fondos do Estado, plans avalados por outras administracións e calquera outra colaboración, que vai ser ben recibida. Temos esperanzas tamén, como dixen, en que a través da comunidade autónoma e do Estado se poida participar nas liñas de fondos europeos.

Pódense aproveitar para isto os cartos tanto da Xunta como do Goberno central para o COVID?

Os cartos dos fondos COVID estaban ligados a facerlle fronte ao gasto que tivemos que facer, tanto gasto corrente como algúnha intervención de infraestructuras para mellorar a docencia. Por exemplo imos facer unha intervención na Facultade de Medicina, no salón de actos, para adaptalo e poder utilizalo como aula para docencia presencial. Para actuacións concretas puideran utilizarse esas liñas, pero sempre ligadas neste caso á docencia.

Unha vez que se rehabilite a Facultade de Medicina, en San Francisco, á USC sóbralle a metade do espazo. Alugaríase?

Efectivamente, unha vez que o proxecto se concrete e se constrúa preto do CHUS o espacio para Enfermaría, seguramente nos permitiría liberar parte do espazo docente do aulario Nóvoa Santos, que agora utilizan tanto Enfermaría como Medicina. Entón, ao mellor poderiamos utilizalo para levar alí un curso máis de Medicina e deixar a formación básica ou preclínica dos primeiros dous anos en San Francisco e os outros anos alí, xa pegados ao Hospital. E se ademais levamos algúns espazos de investigación que aínda quedan en San Francisco, seguramente vaia quedar espazo dispoñible.

E que se faría co dispoñible?

Unha vez máis buscariamos fórmulas de cesión temporal para eses espazos a outros usos que poidan ter que ver coa actividade docente ou interese para outras administracións. Non podo dicir cal vai ser a fórmula, pero o noso interese é que sexa de cesión, de uso temporal. Compartir o edificio nese afán de integrar e complementarse con outras administracións.

Falando do edificio de San Francisco, a memoria da Cidade da Saúde di que o Consorcio de Santiago xa mostrou o ánimo de colaborar na recuperación...

Si. Estamos aí. Seguramente o primeiro que teriamos que facer sería unha sorte de plan director para ir actuando progresivamente nesa rehabilitación do edificio. Polo seu valor arquitectónico e pola ubicación que ten na cidade, viranos moi ben esa colaboración.

Sería unha achega económica?

Non está nada concretado tampouco. Pero máis que achega económica podería ser algunha colaboración nos estudos, na elaboración deses plans directores de rehabilitación, etc. No que, ademais, ten longa experiencia.

Vai o reitor conseguir quitar os coches do Campus?

O que son viais, beirarrúas e demais do Campus cedéronselle ao Concello mediante un convenio. Polo tanto non é unha decisión unilateral nosa. No proxecto, o que se formula é que no solar que agora ocupa a Facultade de Farmacia se proceda á demolición do construído e se poida edificar un aparcadoiro subterráneo.

Como se faría?

Habería que ir necesariamente a algunha fórmula de colaboración público-privada. Seguramente non imos ter recursos públicos, como xa dicía o alcalde, para construílo, pero se se fixera realidade seguramente contribuiría a liberar a presión que hay de aparcamento de coches no Campus, que é outra das cousas que buscamos. Liberar parte do Campus para recuperalo como un espazo de esparcemento, para uso da cidadanía, con vías para comunicación a pé, bici... Recuperar un uso máis ambiental, máis sostible.

Se chegase a bo porto o do aparcadoiro subterráneo no solar de Farmacia, non habería problemas pola contaminación por hidrocarburos?

Efectivamente, un dos problemas que temos alí é unha contaminación do chan. Ademais da demolición do edificio, hai que retirar parte dos lodos ou das terras contaminadas. Iso favorecería a idea porque xa teriamos feita unha parte do traballo de cara a construír o aparcadoiro. Loxicamente, todo estaría condicionado a que se poida facer e teña os elementos de seguridade e salubridade que hai que dar por descontado.

Pero non está orzamentada a descontaminación de Farmacia...

Están previstas as obras de demolición e despois habería que mirar. Ata o de agora leváronse a cabo actuacións que pasaban por tratar de eliminar a contaminación mantendo o edificio arriba. Unha vez que se opta pola demolición, a descontaminación seguramente pase por retirar esas terras contaminadas, pero non o temos aínda pechado. Está feita unha previsión xeral de urbanización, pero fáltanos entrar no detalle de esas cuestións.

Por certo, que o orzamento para tirar Farmacia custa máis de dous millóns e medio de euros...

Parece un contrasentido. Ás veces un ve aquelo e di ¿imos tirar esto? Se engadimos o problema que hai debaixo do terreo ás dificultades estructurais do propio edificio... Todo indica que é moito máis barato construír de novo que proceder a esa rehabilitación. Pero si, é costoso, si.

Confía no proxecto?

Imos ver se conseguimos que saia adiante. É unha boa iniciativa para a cidade. Ademais, recuperariamos a previsión inicial do campus. Cando redactou os proxectos Jenaro de la Fuente a idea era que a parcela onde agora está Farmacia e a praza do Seminario de Estudos Galegos non estivese construída. Volveriamos á configuración inicial do campus sur. Eu penso que se podería crear alí un espazo urbano moi bonito e recuperar esa dignidade do campus, que tamén é un elemento que está detrás do proxecto.