O Gaiás acollerá cinco mil actividades ata 2027 para potenciar a innovación

··· A estratexia 2021-2027 recolle tamén accións dirixidas a estreitar a conexión do Gaiás co Camiño de Santiago e co Xacobeo, enriquecendo a experiencia da peregrinación e da visita a Compostela e ampliando a oferta de recursos turísticos da capital galega. En cifras, destaca a aspiración de chegar ao 2027 cun incremento na cifra de visitas ao Gaiás dun 40 %, superando 1.400.000 ao ano. Este novo documento, aprobado polo padroado da Fundación Cidade da Cultura e validado polo Consello da Xunta, é o resultado dun proceso aberto, transparente e avalado por expertos.

··· O Proxecto Ollándonos –eixo de traballo para afondar no coñecemento do nosos propios legados, pero tamén como vía para proxectar o noso talento fóra de Galicia– e o desenvolvemento de programas de cualificación en tecnoloxía dixital, mentorización para proxectos novos ou promoción de empredemento destinados a fortalecer e modernizar as industrias culturais e creativas son outras dúas apostas destacadas deste plan.