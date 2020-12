O Gaiás non renuncia a festexar o Nadal

Este ano a Cidade da Cultura vai festexar o Nadal, do 18 de decembro ao 6 de xaneiro, tendo en conta as necesarias concesións individuais e colectivas para e por un ben común pola situación actual da pandemia. Mais iso non supón unha renuncia a celebralo, pero dun xeito responsable que non faga perder nin unha migalla de ilusión coa que tanto gusta celebrar estas datas tan especiais.

Deste xeito, a Cidade da Cultura volve estar como outros Nadais adornada e ateigada de luces e cor no exterior dos seus edificios e polos seus rueiros coa simboloxía da Vía Láctea, tan vencellada ás rutas xacobeas, que se completa cunha árbore lumínica no cumio do Monte Gaiás, no Bosque de Galicia, visible desde diferentes puntos do centro de Compostela.

E tamén volverá contar coa tradicional grande Árbore de Nadal, pero nesta ocasión e, dada as circunstancias da covid-19, será interactiva. A coñecida artista visual Marta Verde ideou unha árbore nada afastada dunha intervención artística co nome de Stellae, para evocar as estrelas que guían no Camiño de Santiago.

É coñecida a relación da cidade de Compostela e as rutas xacobeas coa astronomía. Sendo, segundo algunha das interpretacións, a Vía Láctea o elemento que indicaba o camiño a seguir aos peregrinos para chegar á tumba do Apóstolo Santiago; dando nome a Compostela=Campus Stellae

A súa Ábore de Nadal posibilitará que as familias que se acheguen ao Hall de Tirantes do Museo Gaiás decidan desde os seus dispositivos móbiles a composición visual e musical que emana da árbore.

Así, proxectando a lanterna do móbil a diferentes puntos da Árbore do Nadal o que se consegue é que se iluminen cores e soen notas musicais programadas nos píxeles repartidos polas pólas da Árbore de Nadal. O que suporá para as e os visitantes toda unha experiencia sensorial, que será determinada por eles mesmos.

Hai que destacar que Marta Verde é artista visual e programadora creativa que ten actuado en festivais como MIRA, WOS, Sonic Arts Waterford, Nos Em D´ Bandada, Seminci, Luz y Vanguardias, Keroxen, Trendelenburg, Dual Club, Transdisciplina, Suena Conde Duque...

Os concertos, tamén en streaming. Non faltarán panxoliñas, Cantos de Reis e incluso a pinga necesaria de rock que precisa toda a festa, da man de Xesús Vaamonde e Xosé Lois Romero, o 26 de decembro; Soledad Felloza & Ensemble ConcertArt, o día 28; e Uxía Lambona e a Banda Molona, o 4 de xaneiro.

Música ao vivo que tamén poderase seguir en streaming para que a redución de capacidade presencial nos concertos –polas medidas de seguridade sanitaria da covid-19– non deixe a ninguén sen gozar destas actuacións.

Videofelicitación colectiva. O protocolo covid-19 tamén obriga a substituír o xa consolidado Concurso de Postais de Nadal. Pero, desde a Cidade da Cultura contan cunha actividade igual de motivadora para a cativada e na que pode participar toda a familia: unha videofelicitación colectiva que se artellará con todos os vídeos que se lle manden desde os fogares.

Esta grande peza-mosaico conta coa complicidade dos músicos Xesús Vaamonde e Xosé Lois Romero, quen convidarán polas redes sociais da Cidade da Cultura a que desde as casas lle envíen a súa versión-felicitación dun tradicional Canto de Reis regueifado.

Cinema no Nadal. Isto é só un bocadiño da programación de Nadal na CdC para os vindeiros días, porque no Museo Centro Gaiás continuará a exposición familiar de Cinema e emocións para revivir coa cativada filmes inesquecibles da infancia. Ademais, conta cun espazo audiovisual para unha viaxe entrañable ao Nadal do pasado a través de antigas gravacións caseiras en super8.