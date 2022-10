O ‘Galiverso’ fusiona arte e cultura a través da realidade virtual

A Cidade da Cultura acolleu onte a apertura de O Galiverso, unha iniciativa tecnolóxica, cultural e educativa da Xunta para poñer en valor o patrimonio artístico e cultural galego a través do emprego do emprego de teconoloxías inmersivas co fin de pór en valor e facilitar a accesibilidade de monumentos, espazos naturais e lugares de interese turístico, favorecendo asemade a súa conservación.

O conselleiro de Cultura, Román Rodríguez -acompañado polo director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo e a directora da Fundación Cidade da Cultura, Ana Isabel Vázquez-, participou na presentación deste novo espazo no Museo Centro Gaiás, no que as persoas visitantes poderán vivir 12 experiencias diferentes de realidade virtual que percorren monumentos, espazos naturais e sitios de gran valor cultural, histórico e turístico das catro provincias galegas.

As novas tecnoloxías que emprega O Galiverso permiten amosar o patrimonio dunha maneira diferente á vez que respectuosa coa súa conservación. Así, mediante uns lentes de realidade virtual e recreacións de imaxe e vídeo de gran detalle, pódese camiñar polos tellados da Catedral de Tui, ollar o mar desde a lanterna da Torre de Hércules ou visitar a cripta do Apóstolo Santiago ou percorrer en globo aerostático o Canón do Sil sen saír do Museo Centro Gaiás.

Un mapa virtual de Galicia funciona a modo de menú desde o cal se pode acceder a cada unha delas e seleccionar o idioma -galego, castelán ou inglés- dos textos e audios explicativos que as acompañan.

O Galiverso é tamén unha porta aberta ao futuro Centro de Artes Dixitais de Galicia que acollerá o Gaiás, un centro pioneiro en España que permitirá ampliar os modos nos que o público se relaciona co patrimonio e impulsar o desenvolvemento de actividades innovadoras de apoio á creación dixital nas industrias culturais e creativas. Esta pode visitarse, de balde, en horario de tarde de martes a domingo e tamén polas mañás nas fins de semana e festivos, agás os luns.