‘O gato con botas’ chega o domingo ao Museo Gaiás

Santiago. O Museo Centro Gaiás da acolle este domingo, a partir das 12 horas, o espectáculo Unha aventura singular: o gato con botas, unha versión musicada do conto clásico na que participa a narradora Charo Pita e a Banda Municipal de Música de Santiago coa dirección de Casiano Mouriño. O espectáculo, concibido ex profeso para a ocasión, esgotou os seus convites ás poucas horas de abrir as reservas e a lista de espera está tamén completa.

Charo Pita únese así ao grupo de contadores do Festival Atlántica que actuaron acompañados pola veterana banda picheleira. A artista galega posúe unha ampla experiencia xuntando música e contos. ECG