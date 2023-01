O goberno local denuncia a “evidente utilización electoralista” de actos institucionais para o PP

denuncia. O goberno municipal vén de denunciar a utilización electoralista de actos institucionais por parte do Partido Popular. En concreto, o reparto realizado polo secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, dun calendario ilustrado, no que non se convidou nin ao alcalde Xosé Sánchez Bugallo, nin a ningún outro membro do goberno municipal; pero si se convidou ao candidato do PP a alcaldía, Borja Verea.

Un calendario impreso con motivo do 150 aniversario da Praza de Abastos, que inclúe ilustracións realizadas por artistas convidados por Compostela Ilustrada, e que está financiado pola Secretaría Xeral de Política Lingüística, é dicir, con fondos públicos. Así o expón a través dun comunicado o goberno municipal, que subliña ademais que a presentación tivo lugar nun espazo de titularidade municipal, o mercado da Praza de Abastos.

Para o goberno municipal, “ademais de deslealdade institucional existe unha clara utilización partidista deste tipo de actos que podería vulnerar a lei electoral”. Por este motivo pide explicacións de por que non se convidou a ningún representante do Concello de Santiago; “pese a que Compostela Ilustrada é un programa vinculado ao Concello, que o calendario se financiou con fondos públicos, e que o espazo no que se presentou, a Praza de Abastos, é de titularidade municipal”.

Segundo o Goberno Municipal, este “uso partidista das institucións públicas supón, ademais, unha falta de respecto á cidadanía de Santiago de Compostela”, e enganden que “se agrava cando a persoa que se presenta como candidato a rexedor se presta a este tipo de actitudes partidistas nas que se omite a cortesía e lealdade institucional que debe existir entre administracións”. redacción