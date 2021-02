O Grupo Cidades Patrimonio apostan por promover a cultura segura

Santiago. O Grupo de Cidades Patrimonio da Humanidade de España celebrou onte a súa primeira Comisión de Educación, Cultura e Deporte, presidida polo alcalde de San Cristóbal de la Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, quen destacou que “o ano pasado xa demostramos que este Grupo é o abanderado da cultura segura e en 2021 imos continuar coa organización de grandes eventos, como A Noite do Patrimonio ou a continuidade do Ciclo de Música de Cámara, que este ano vai alcanzar a súa oitava edición ofrecendo concertos gratuítos de gran nivel en espazos patrimoniais”.

O presidente avanzou que “este ano queremos dar un paso máis e hoxe presentei a proposta de crear unha plataforma nacional de artes escénicas e artísticas nas 15 Cidades Patrimonio da Humanidade que complemente a oferta do festival Escena Patrimonio”. Luis Yeray Gutiérrez anunciou que “A Noite do Patrimonio celebrará a súa terceira edición de forma simultánea nas 15 Cidades Patrimonio da Humanidade no mes de setembro, cunha programación que aumentará a calidade en espazos monumentais e que tamén vai afondar nas raíces, a tradición e a cultura das nosas cidades. Ademais, esta edición vai contar con grandes figuras da danza no Festival Escena Patrimonio e vai reforzar a súa proxección internacional da man da Unesco, que xa se iniciou o pasado ano. Este ano contaremos con novos partners internacionais”.

Os concelleiros de Cultura e técnicos das 15 cidades xa recibiron onte os primeiros avances da programación, nunha reunión telemática na que participou o director do festival Escena Patrimonio, Lorenzo Papagallo. Yeray Gutiérrez subliñou que “a aposta pola cultura segura debe seguir sendo un dos distintivos do Grupo de Cidades Patrimonio. Temos unha inmensa riqueza cultural”, destacou. REdacción