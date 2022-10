O Grupo Cidades Patrimonio da Humanidade de España e Paradores presentan a súa oferta turística en Barcelona

Ambas as institucións presentaron de maneira conxunta as novidades na oferta turística e cultural das 15 cidades nun evento celebrado en Barcelona que contou coa presenza do presidente do Grupo e alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo; o director de Vendas e Distribución de Paradores, Juan José González; o alcalde de Tarragona, Pau Ricomà e o director de Turismo do Concello de Barcelona, Xavier Suñol.

O Grupo de Cidades Patrimonio da Humanidade de España (GCPHE), entidade que reúne ás 15 cidades incluídas na Lista do Patrimonio Mundial da UNESCO, e Paradores de Turismo de España, cadea hostaleira cuxos edificios representan interese histórico e cultural, presentaron este venres as novidades da súa oferta turística e cultural nun evento que se celebrou no Salón de Cónsules da Llotja de Mar, en Barcelona.

A presentación das novidades turísticas, que foron desenvoltas de maneira conxunta polas dúas entidades, enmárcase dentro dun compromiso de colaboración que ten por obxectivo promocionar, tanto a nivel nacional como internacional, as 15 Cidades Patrimonio da Humanidade de España (Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Eivissa/Eivissa, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de la Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo e Úbeda) e as opcións de aloxamento nos seus históricos paradores.

O acto, organizado por ambas as institucións, contou coa presenza do presidente do Grupo e alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo; o director de Vendas e Distribución de Paradores, Juan José González; o alcalde de Tarragona, Pau Ricomà; así como o director de Turismo do Concello de Barcelona, Xavier Suñol.

Profesionais do sector turístico e cultural, axencias e medios de comunicación especializados puideron coñecer as propostas das 15 Cidades Patrimonio da Humanidade pola UNESCO, que combinan a oferta monumental, a gastronomía, os espazos naturais e os grandes eventos culturais, coa dispoñibilidade de instalacións e servizos para celebración de congresos ou reunións de incentivos. O Grupo e Paradores presentaron a ampla axenda de actividades culturais planificada para os próximos meses, poñendo de relevo a excelencia, a conservación da tradición e o estilo de vida singular dos 15 destinos.

O presidente do Grupo de Cidades Patrimonio da Humanidade e alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, destacou que as 15 cidades son destinos preferentes para as escapadas de outono e inverno deste ano e para as vacacións de verán de 2023: “As 15 Cidades Patrimonio da Humanidade son destinos próximos e seguros que representan a marca España a escala global, posicionándose como lugares idóneos para unha escapada que combine cultura e eventos culturais, patrimonio, natureza e gastronomía”.

Pola súa banda, Juan José González, director de Vendas e Distribución de Paradores, engadiu que o deber de ambas as institucións é apostar pola sustentabilidade dentro deste modelo turístico. “Ademais de preservar o patrimonio das nosas cidades e establecementos, debemos facelos sostibles á vez que atractivos para o turista, sen deixar de lado a achega que supoñen para a economía e a xeración de emprego locais”. En opinión de González, as experiencias que deben exporse desde estas institucións deben resultar inesquecibles para o viaxeiro sen descoidar a responsabilidade coa contorna e a poboación local.

En Barcelona, os viaxeiros teñen a posibilidade de aloxarse en dous paradores diferentes: Cardona e Vic-Sau. Por outra banda, Tarragona destaca pola súa rica historia e orixe romana, así como por ser unha das 15 Cidades Patrimonio da Humanidade. Alí, ademais, emprázase o Parador de Tortosa, no Castelo da Zuda. Nas outras provincias catalás, Paradores conta con outros establecementos únicos: o Parador de Aiguablava, en Xirona, e os Paradores de Lleida, A Seu d´Urgell, Artíes e Vielha.

En total, a hostaleira pública conta con oito establecementos na comunidade catalá, nunha clara aposta por un turismo cheo de experiencias en lugares únicos.

Unha aposta polo turismo sostible

Tanto o Grupo de Cidades Patrimonio da Humanidade de España como Paradores de Turismo trazaron plans comprometidos coa sustentabilidade e vencellados aos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible da Axenda 2030. No seu compromiso por protexer as comunidades e a biodiversidade dos enclaves en que se sitúan os seus hoteis, Paradores implantou medidas como a eliminación do plástico dun só uso nos seus aloxamentos, tamén xestionando recursos e residuos de maneira eficiente. É por iso que contan cun plan para reducir a pegada de carbono dos paradores, a través de estratexias como o consumo de enerxía obtida de maneira 100% renovable. Pola súa banda, desde o GCPHE traballan co obxectivo de converterse nun exemplo á hora de preservar o patrimonio histórico e a contorna natural das 15 Cidades, á vez que se expoñen accións conscientes co freo ao cambio climático, innovando en ámbitos como o aforro enerxético e de auga ou a xestión residual.

Grupo de Cidades Patrimonio da Humanidade de España

O Grupo de Cidades Patrimonio da Humanidade de España é unha asociación sen ánimo de lucro creada no ano 1993 cuxo obxectivo é actuar de maneira conxunta na defensa do patrimonio histórico e cultural das 15 cidades que o compoñen, así promocionar a oferta turística dos seus destinos nos mercados nacionais e internacionais. Integran o Grupo as cidades españolas cuxos conxuntos históricos foron incluídos pola UNESCO na Lista do Patrimonio Mundial: Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Eivissa/Eivissa, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de la Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo e Úbeda. Máis información na web ciudadespatrimonio.org.

Paradores

Paradores é unha empresa pública ao servizo do turismo español desde 1928 co obxectivo de promocionar a mellor imaxe de España, protexer o patrimonio histórico e cultural, e promover a economía local e o coidado do medioambiente. O seu obxectivo é converterse nunha rede de establecementos hostaleiros baseada nun servizo de calidade integral, diferenciado, accesible e personalizado, comprometido coa contorna natural, económico e histórico, co que se pretende potenciar a imaxe do turismo español unida a un desenvolvemento sostible.

Once cidades do Grupo (Alcalá de Henares, Ávila, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Mérida, Salamanca, Santiago de Compostela, Segovia, Toledo e Úbeda) contan cun Parador de Turismo e está en fase de construción o Parador de Turismo de Eivissa/Eivissa, no castelo de Dalt Vila.