O grupo municipal popular pide explicacións sobre a Vía Verde ao goberno socialista

Santiago. O grupo municipal Popular levará ao pleno ordinario o xa famoso treito da Vía Verde que transcorre polo termo municipal de Santiago. Nesta ocasión, o concelleiro Evaristo Ben preguntará ao goberno socialista en relación a esta infraestrutura, posto que os populares queren saber cal é o motivo polo que se decidiu “trocear” a execución do tramo da Vía Verde que transcorre polo Concello, acometendo “só unha quinta parte do treito que falta e que cronograma ten establecido o grupo socialista para completar todo o tramo ata o límite de Oroso”.

“Tamén queremos coñecer ata cando terán que esperar as melloras nas pontes de Vilariño e Castro, na parroquia de Busto, que, neste momento, se atopan sen as debidas condicións de seguridade e accesibilidade sobre o vello trazado ferroviario, que deberían ser obxecto de actuación xunto á Vía Verde; cando se fará pública a licitación deste primeiro subtramo entre A Sionlla e Bálsoma; e cando prevé o goberno socialista que se inicien e rematen estas obras”, incidiu Ben Otero.

Por outra banda, o grupo municipal popular tamén quere saber como se vai resolver a continuidade desta fase 1 entre A Sionlla e Bálsoma de forma que se garanta a “gran accesibilidade para todo tipo de bicicletas, de cadeiras de rodas, de carriños de bebés e de persoas con minusvalías”, tal e como asegurou o Goberno socialista nas súas informacións sobre esta actuación e se os socialistas non creen que esta decisión pode converter esta actuación de apenas 2 km nun trazado illado e inconexo, limitando por moito tempo as grandes posibilidades e o atractivo do resto da Vía Verde que xa se atopa operativa.

O concelleiro popular quixo ademais que o Goberno socialista explique cal é o custo que se manexa para os 8,1 km que quedarán por executar no Concello, como se van financiar e cando estima o grupo de Goberno que se poderían poñer en servizo e que pasos se teñen dado para avanzar no proxecto de conectar a Vía Verde entre A Sionlla e o centro da cidade, conforme ao acordo plenario. ecg