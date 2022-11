O Grupo Popular solicita unha maior limpeza de bancos e espazos públicos

Santiago. Ás queixas da veciñanza polo estado do mobiliario urbano en Santiago súmanse as do Grupo Municipal Popular, a través da concelleira Beatriz Cigarrán. Reclamaralle ao Goberno Bugallo, no vindeiro Pleno ordinario, que proceda á limpeza dos bancos situados en espazos públicos e que contemple a posibilidade de realizar unha planificación periódica para o seu mantemento e conservación, co fin de que mellore a utilidade e o aspecto deste mobiliario. Cigarrán explica que cando se iniciaba o actual mandato, en febreiro de 2020, o Grupo Popular presentou un rogo ante o Pleno, no que advertía da necesidade de proceder á limpeza e reparación dos bancos situados en espazos públicos, para o que se propoñía realizar unha planificación periódica para asegurar o seu correcto mantemento e conservación en todo o Concello. Co paso dos anos, a realidade é que do cumprimento daquela petición nada se sabe, algo moi “normal” no Grupo de Goberno, que ten como “costume” non levar a cabo as propostas dos representantes dos veciños de Santiago.. ecg