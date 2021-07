O grupo Terbutalina tocará esta noite na praza de Mazarelos

Santiago. As festas do Apóstolo están chegando ao seu fin, pero ata este domingo aínda quedan oportunidades para sorprendernos. É probable que o faga un dos grupos máis divertidos do panorama musical galego: Terbutalina, unha banda de garage punk nada entre Muros e Esteiro.

Coa voz principal e guitarra de Migui Terbutalino, acompañado de Mon Terbutalino (guitarra e voces), Samuel Terbutalino (baixo e voces) e Brais Terbutalino (batería e voces), o grupo tocará cancións tan icónicas como son Hostias, Compostela ou a súa Muinheira da Costa.

O concerto terá lugar na praza de Mazarelos esta noite, ás 22.30 horas, para desfrutar do seu gastopunk con influencias de Dead Kennedys, The Sonics, The Cramps, Oblivians ou Siniestro Total.

Se esta opción non consegue sorprendernos, poderemos ver o galardoado filme de Lois Patiño, Lúa Vermella, que se proxectará no Eugenio Granell dentro do ciclo Cinema no parque, ás 22.00 horas. Este filme, descrito pola crítica como un traballo de deslumbrante con capacidade visual, é a segunda longa de Patiño, sete anos despois de Costa da Morte. O ciclo do parque Eugenio Granell xa proxectou esta semana películas como Nación, de Margarita Ledo Andión ou Ons. XIANA FOLE