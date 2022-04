O Imelga ten proposta construtiva

O Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) xa ten proposta construtiva para a súa nova sede en Santiago de Compostela. A Xunta de Galicia e o Colexio de Arquitectos de Galicia (COAG) convocaron o pasado mes de agosto un concurso de ideas para a construción dunha sede de referencia na comunidade para a investigación médico-científica legal.

O inmoble terá forma de claustro despregado para garantir a privacidade, con seis contedores separados por un xardín que aportarán gran versatilidade

Presentáronse en total cincuenta e nove propostas, e o pasado mes de marzo o xurado declarou como gañadora a idea do arquitecto vigués Alfonso Penela Fernández, que servirá de base ao proxecto técnico, básico e de execución da futura obra. Os presupostos da Xunta reservan para este ano unha partida de 2,7 millóns de euros dunha contía total de 4,7 millóns de euros para o edificio, que se situará na esquina que forman as rúas Londres e Roma no barrio de Fontiñas.

Forma de claustro para garantir a privacidade (Alfonso Penela) 1º premio

Alfonso Penela quixo con “TREES333” que aquilo que a primeira vista podería parecer un problema, como a topografía existente e rodeada de rúas en pendente, finalmente se convertese nunha virtude “que nos permite ter tres puntos de contacto con tres rúas diferentes a unha cota de nivel diferente e idónea para conectar con cada un dos tres planos ou paquetes no que estruturamos o programa, é dicir, o plano de vida, de introversión e do apoio”.

O arquitecto explica que se escolleu unha tipoloxía que considera oportuna, case un claustro despregado, no que se combina un programa moi celular e repetitivo cunha necesidade de introversión e privacidade. “A construción busca un equilibrio entre a presenza e o silencio cunha relación equilibrada entre o final da zona urbana cara o monte onde están as construcións miúdas, diferenciando as circulacións públicas e privadas” –argumenta–.

As relacións entre elementos dunha mesma área será sempre óptima, con divisións en subáreas independentes, pero separadas por un xardín, polo tanto, Penela explica que a flexibilidade e transformación de cada área é total con seis contedores que permitirán unha gran versatilidade.

Unha praza pública e orientación leste-oeste 2º premio

O segundo premio foi para “WOOOD101”, proposta do equipo composto por Díaz e Díaz Arquitectos, Rubén Aldaba Vizcay e Luis OrbaiCeta de Navascúes. O punto de partida foi o achegamento ao contorno da parcela, estudando as distintas tipoloxías do barrio de Fontiñas, e a análise da situación do edificio na transición entre o núcleo do barrio máis moderno e a parte máis orgánica na zona da rúa do Vieiro.

Como mellor opción, o equipo optou por formular un volume edificado en prolongación cos bloques existentes, ocupando só unha parte da parcela. Explican que coa implantación en plantilla pretendían xerar unha nova praza pública como mellora urbanística, xa que o volume conseguía unha continuidade dos espazos verdes e parques que acompañan aos bloques xa existentes, chegando a conectar co Parque do Vieiro.

“O novo edificio sepárase dos bloques de vivendas que dan fronte á rúa de Riga, respectándoos e sen privarlles de vistas, ni soleamento, liberando e protexendo acusticamente a nova praza e favorecendo unha luz de tarde” –indican–. Engaden que tamén o volume buscaba unha orientación leste-oeste, de maneira que os espazos de traballo recibirían unha luz de mañá, e xeraríase ademais unha separación de tránsitos de público e de tráfico rodado.

Zócalo cego en formigón e patios interiores 3º premio

Desde Madrid chegou a proposta “IE4CBC17” do arquitecto Ignacio Senra Fernández-Miranda que recibiu o terceiro premio. Seguindo a trama urbana onde se situará o novo edificio, ao límite do periférico e dando paso á autopista e vía do ferrocarril, o arquitecto explica que a súa idea de edificio presenta dous frentes: o norte ao bulebar da rúa Londres co acceso peonil, e o sur para aproveitar o desnivel e proponer o acceso rodado. A súa concepción parte dos zócalos cegos de pedra dos edificios do barrio, polo que o seu deseño da novo Imelga partiría dun zócalo cego en formigón para evitar a exposición do interior do inmoble cara a rúa, con patios como elementos fundamentais do proxecto. “La condición ciega y pesada del edificio visto desde la calle contrasta con un interior luminoso y transparente que muestra orgulloso su construcción técnica, modular y ligera” –apunta–.

Vexetación, madeira e patio central: ACCÉSITS

Por outra parte, establecéronse tres accésits que recaeron, por esta orde, en Besada e Failde BMJ Arquitectos, Arrokabe Arquitectos e Creus e Carrasco Arquitectos.

O primeiro accésit foi para “AMEBA008” de Besada e Faílde BMJ Arquitectos e Víctor González Magdalena. Presentaron unha proposta que xirou en torno á vexetación arbórea do barrio residencial de Fontiñas, limítrofe a un vial-arteria. Un elemento prioritario que tamén tivo en conta o equipo foi resolver os accesos dos furgóns fúnebres dunha forma discreta. “Pretendíamos que a natureza flúa como parte do novo edificio, como oportunidade de crear e recrear o espazo público, entendendo o novo edificio como nexo-lazo de unión do entorno, conxunto vexetal, viais e edificios residencias –destacan–. En definitiva, propoñían un plano ficticio no que se unían todos os puntos do terreo, atendendo ás necesidades de iluminación e ventilación, cos espazos para a vexetación, cunha praza que une as diferentes cotas do terreo.

Arrokabe Arquitectos fíxose co segundo accésit coa proposta “LQCLM123”. O estudio sinala que estableceron no deseño unha organización circular matizada en cada planta e articulada ao redor dun patio que as unifica, con área visualmente illadas e zonas de traballo máis abertas como son as áreas asistenciais cun carácter máis amable.

“Formulamos un edificio que fuxe do aspecto ensimismado, ou mesmo carcelario, común a moitos edificios do ámbito xudicial” –aseguran–. Engaden tamén que o edificio dispoñía dun patio interior e de grandes aleros e lamas verticais para conseguir o aproveitamento da radiación solar en inverno e impedir a radicación directa en vidros no verán, todo co uso intensivo da madeira como material aliado nas estratexias bioclimáticas do edificio e que incidían no seu carácter amable e acolledor.

Finalmente, o terceiro accésit foi para “PEDRA083” dos arquitectos Creus e Carrasco. A súa proposta caracterizábase por unha envolvente contundente que serve de protección, cunha planta do edificio cadrada, cun patio central verde. No proxecto foi moi importante a posición en vertical dos usos, por niveis de acceso. Como contrapunto ás fachadas de granito, opacas ou tamizadas por cortes (celosía vertical), o patio central, construído con panos de vidro e chapa que rodean un xardín, funciona como “espazo captador de enerxía, en certo modo terapéutico”.