O legado do pintor veneciano Piranesi, no pazo de Fonseca

De entre as vedute que con tanta destreza retrataron a Italia do Settecento, non se pode esquecer a obra de Piranesi, pintor —arqueólogo, investigador e arquitecto— veneciano que representou a cidade á que levan tódolos camiños. Os seus gravados en branco e negro sobre o urbanismo romano, reales ou imaxinarios, pasaron á historia e mudaron o xeito de ollar o pasado.

Giovanni Battista Piranesi (1720 - 1778) viaxou a Roma en 1740, onde comezou a súa formación como escenógrafo, publicando Prima Parte di Architetture e Pospective. As súas primeiras vedute trázaas tan só cinco anos despois, pero será no 1747 cando comece coas Vedute di Roma, ás que se adicará para o resto da súa vida: Antichità romane de’ tempi della Repubblica (1748), Le Magnificenze di Roma (1751), Raccolta di varie vedute di Roma (1752) e Trofei di Ottaviano Augusto (1753) serán as primeiras.

Segundo o historiador Xoán Pastor Rodríguez, director do Museo do Gravado de Artes, a sensibilidade das Vedute do pintor veneciano reside na combinación do espazo, contrastes de luz e fraxilidade atmósferica, xunto con esa herdanza da formación escenográfica. Ademais, a monumentalidade coa que dota ás vistas —derivada da súa formación como arquitecto— únese nos gravados ao coñecemento das referencias históricas.

Igual de destacados son os seus Carceri d’Invenzione, onde as ruínas romanas se transforman en cárceres cheos de recunchos e pasadizos, exercendo unha gran influencia no romanticismo do século XIX ou, máis tarde, no surrealismo. Unha portada e quince pranchas, gravadas en cobre no seu segundo estado e datadas de 1961, compoñen a serie de cárceres de Piranesi. “Os Carceri son o mellor exemplo da especulación do máis recóndito da consciencia”, indica Xoán Pastor Rodríguez.

Tanto as Vedute como os Carceri constitúen dúas series que explican a grandeza da obra de Piranesi e esa capacidade de diluír o real e o onírico ao retratar o espazo. 44 obras destas series, pertencentes ao fondo permanente do Museo do Gravado, estarán expostas no Pazo de Fonseca, dende mañá, mércores 14 de xullo, ata o vindeiro 28 de agosto.

A exposición do artista inaugurarase hoxe, ás 20.00 horas, no Salón Nobre da Universidade de Santiago de Compostela. O acto contará coa intervención do reitor da USC, Antonio López; do conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez; do alcalde de Ribeira e presidente da Fundación Museo de Artes do Gravado á Estampa Dixital, Manuel Ruíz; e tamén do vicepresidente da devandita fundación, Javier Expósito.

O conselleiro Román Rodríguez recoñece a importancia dos gravados de Giovanni Battista Piranesi, por estar “ afincados nunha impresión onírica e surrealista avant la lettre” e seren “predecesores da estética que logo tan ben perfilou alguén como Salvador Dalí”. O alcalde de Ribeira, Manuel Ruíz, reitera o orgullo que significa custodiar unha das grandes coleccións de estampas que abrangue dende os inicios do gravado ata as técnicas máis contemporáneas, nunha parroquia de termo municipal situada no mundo rural, como é San Xiao de Artes. “O Museo do Gravado amosa un dos tesouros que custodia, obra dun artista internacional como é Piranesi, para desfrute de todas e todos, e faino na cidade universitaria de Compostela, en tempos xacobeos, para proxectar internacionalmente os seus fondos”, explica Ruíz.

A exposición Piranesi. Vedute- Vistas de Roma antiga- Cárceres poderá visitarse na sala de exposicións do Palacio de Fonseca, de luns a sábados, en horario de 11.00 a 14.00 e de 17.00 a 20.00 horas. Nela exporánse gravados de lugares romanos tan ilustres como o Coliseo, a Ponte de Elio Adriano, o Panteón, a Basílica e Praza de San Pedro, o Templo de Cibeles ou a Piazza di Monte Cavallo. Tamén se poderán ver os cárceres imaxinarios de Giovanni Battista Piranesi, con obras como Home en suplicio, Torre redonda ou Perspectiva de Arcos e Baixorrelevos con Leóns; e unha terceira vertente a partir da recompilación de obras variadas. A Roma pasada, real e imaxinaria, estará no Pazo de Fonseca a través destes gravados de Piranesi.