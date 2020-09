O lume detectado no Hospital de Conxo foi sufocado rapidamente, sen danos persoais

SANTIAGO. O lume que se detectou esta mañá no Hospital Provincial de Conxo foi axiña controlado grazas á rápida intervención dos bombeiros e do propio persoal da área sanitaria. Situado nun almacén do andar -2, xerou moito fume pero non houbo ningún afectado por inhalación nin por outra causa derivada do conato. Foi preciso desaloxar a zona das consultas externas, así como radioloxía e endoscopias debido ao fume xerado, pero a actividade cirúrxica e os pacientes ingresados non ser viron afectados. Persoal do centro comunicoulles aos pacientes que esta mañá non se reactivaría a actividade das zonas desaloxadas mentres non se libere o fume e que serán chamados dende o servizo de admisión para darlle unha cita nova canto antes. Espérase poder reanudar a actividade pola tarde nalgunhas zonas, e mañá recuperar a normalidade total.