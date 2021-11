O maior pombal de toda España está en Santiago

Medioambiente. Borja Verea, presidente dos populares composteláns e deputado autonómico, achegouse a San Marcos para visitar o clube Alas de Compostela e coñecer a práctica da colombofilia onde as protagonistas son as pombas mensaxeiras. En Santiago son moitos os afeccionados ao seu adestramento, unha raza especial de pombas que require coidados específicos. Na visita, Verea destacou “que temos o maior pombal de España en San Marcos, algo que descoñecen a maioría dos veciños”, en referencia ás intalacións de Francisco Vázquez, que son tamén a sede do clube, e onde se crían máis de 1.000 pombas mensaxeiras. Aproveitou para reclamarlle ao Concello “que preste atención a todos os colectivos e neste caso o clube Alas de Compostela leva anos pedindo un local sen recibir nenguha resposta”. O colombófilo Francisco Vázquez denunciou “que desde o concello non temos ningún tipo de resposta, ademais do local, poderíanse facer moitas actividades, como unha competición internacional de pombas mensaxeiras, que traería afeccionados de todo o mundo. Verea tamén apuntou que “as pombas asociámolas con animais molestos, xa que as vemos alimentándose nas prazas e rúas, o Concello debería controlalas, que tamén é imaxe da cidade, utilizando pombais como os da Alameda para regular a cría e reprodución”. ecg