O Mercado da Estrela aposta pola creatividade

artesás. A pesar das difíciles circunstancias actuais, o Mercado da Estrela volverá a convertirse en faro da creatividade e as novas tendencias por noveno ano consecutivo, dando luz ao traballo de máis de medio centenar de persoas creadoras, artesás, artistas, produtoras e emprendedoras de Galicia que achegarán as súas coleccións a Santiago co obxectivo de que se convirtan nos agasallos escollidos polos Reis Magos este Nadal. Os espazos seleccionados para este 2020 son o claustro procesional e a hospedería de San Martiño Pinario, na praza da Inmaculada e o edificio do antigo Consistorio, ubicado na compostelana praza de Cervantes. A entrada será gratuíta para os visitantes que se acheguen a estas tres zonas da Feira Creativa e aqueles que visiten as tres localizacións terán premio. O mercado celebrarase os días 18, 19 e 20 de decembro. Completa o programa unha ampla programación musical en diferentes espazos da cidade. ecg