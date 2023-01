O meu encontro con Modesto Seara Vázquez

Pasaran moi poucos meses dende a miña toma de posesión como Reitor a mediados do ano 2014, cando, a instancias do ex reitor Senén Barro, recibín a Modesto Seara, nunha visita institucional na sede da reitoría, na praza do Obradoiro de Santiago de Compostela. Aínda que o nome de Modesto Seara non me soaba de todo estraño, eu non sabía nada del. O profesor Barro presentoumo coma un galego de Allariz, cunha historia apaixonante, e que agora era tamén reitor en México. Desde o primeiro momento desa primeira visita fiquei admirado da personalidade e da historia de vida de Modesto. En efecto, nunha entrevista, que el mesmo quixo que fose totalmente en galego pois non podía negar a súa orixe, foime contando pouco a pouco, circunstancias da sú vida que cada vez me deixaban máis sorprendido. Por razóns obvias de espazo, limitareime a dar aquí unhas pinceladas do que me contou naquela primeira visita. Durante a súa infancia en Allariz viviu a persecución política da súa familia por parte do réxime franquista, situación seguramente decisiva para definir a súa vocación política e a súa paixón polas cuestións internacionais. Despois dos estudos de bacharelato en Vigo, ingresou na carreira de Enxeñería Aeronáutica, e mais tarde na carreira de Dereito na Universidade Central (hoxe Complutense) en Madrid, participando nos movementos antifranquistas dos anos 50. Ao final de 1957 trasladouse a París, para continuar os seus estudios universitarios na Sorbona.

Lembro que Modesto me contou con especial entusiasmo as súas vivencias na Cité Universitaire (na que eu tamén vivín a comezos dos oitenta) e, sobre todo, a súa tese de doutoramento sobre un tema que daquela resultaba esotérico: o dereito do espazo exterior ou cósmico (motivado polo lanzamento en 1957, do Satélite Sputnik I pola Unión Soviética). A tese titulada Études de Droit Interplanetaire provocou un gran interese sendo invitado a presentar unha disertación no Congreso da Federación Astronáutica Internacional (Londres, 1959) e publicando o libro Introducción al Derecho Internacional Cósmico (1961).

Nesta curta pero intensa conversa enseguida descubrín tamén por que o seu nome me resultaba familiar: Modesto era xa naqueles anos membro moi activo do Partido Socialista Obrero Español e da Unión General de Trabajadores, polo que vivía moi controlado pola policía francesa e a española. Por esta causa, deixou España a primeiros de 1960, viaxou a México, e iniciou a súa colaboración coa Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), na que foi profesor de Dereito Internacional e Relacións Internacionais entre 1961 e 2012, ostentando innumerables cargos de responsabilidade académica.

Cóntame que en 1976 regresa a España e colabora na transición política, razón pola que eu asociaba o seu nome as miñas lembranzas de xuventude. En efecto, vendo o interese que eu amosaba, desvélame a súa participación nas discusións políticas da Constitución de 1978, de como organiza o PSOE na provincia de Ourense e en 1977 convértese no primeiro Secretario Xeral do PSdeG (Partido Socialista de Galicia-PSOE). Tamén me fala, con certa preguiza, das posteriores desavinzas co PSOE de Felipe González, que o levaron a crear o PSOE-Histórico e o Partido de Acción Socialista (PASOC). En 1983, decepcionado, decide abandoar a política, que sempre alternara coa vida académica na UNAM, e regresa a México. Aínda que acontece con frecuencia, sorpréndeme como un persoeiro da talla de Modesto Seara foi condeado á irrelevancia por parte dos seus compañeiros políticos.

De regreso en México, intensifica a súa vida académica e investigadora publicando os seus libros e ensaios máis importantes (unha relación deles atópase no enderezo http://www.modestoseara.com/libros.html): Paz y Conflicto en la Sociedad Internacional (1969), La Sociedad Democrática (1978), Del Congreso de Viena a la Paz de Versalles (1980), La Paz Precaria: de Versalles a Danzig (1980), Tratado General de la Organización Internacional (1985), La Hora Decisiva (1995), A New Charter for The United Nations (2003), Un Nuevo Modelo de Universidad (2010), Derecho Internacional Público (24a. Ed, 2012), Las Naciones Unidas a los Cincuenta Años (Editor, 1995), La Sociedad Internacional Amorfa (Editor, 2011).

Precisamente, en lembranza daquela visita, Modesto agasalloume cun dous dos seus libros que nas semanas seguintes lin con verdadeira fruición: La hora decisiva (1995) -análise clarividente da globalización e os grandes desafíos do mundo actual, como a explosión demográfica, a crise climática e a sustentabilidade ambiental – e o primeiro volume de La vuelta al mundo en 80 años (2016) – relato autobiográfico apaixonante do período 1931-1976 da súa vida no que percorre toda Europa, Oriente Medio e América e coñece de primeira man moitos acontecementos históricos e persoeiros da segunda metade do século XX, aos que tratou ou entrevistou. Sirvan de mostra os seguintes: Rodolfo LLopis, Indalecio Prieto, Luis Echevarría (México), Niceto Alcalá Zamora, Martin Luther King, Ted Sorensen (asesor persoal de John F. Kennedy), Omar Torrijos (Panamá), Nicolae Ceaucescu (Rumania), Carlos Andrés Pérez (Venezuela), Isaac Navou (Israel), Tierno Galván, Manuel Fraga, Felipe González,... A estas alturas da miña conversa con Modesto non daba crédito a historia de vida deste home que xa con oitenta e tres anos non paraba de falarme das miles de cousas que fixera na vida.

Pero a sorpresa final aínda non chegara: Modesto era o reitor nada menos que de 10 universidades! No estado de Oaxaca (México) (zona alta, pobre, fisicamente moi deteriorada e de difícil acceso). Dez Universidades que él creou da nada nesta agreste rexión. Durante 25 anos, tivo ocasión de desenvolver un modelo universitario propio no que tivo as mans libres para implantar as súas grandes ideas. Entre elas, o seu convencemento de que as CTEM (Ciencias, Tecnoloxía, Enxeñería e Matemáticas) son a base para o avance da humanidade. En concreto, Modesto falábame da importancia dos matemáticos, de como todo no mundo se move grazas a eles e de como quería que as matemáticas fosen parte esencial dos plans de estudos das súas universidades. E isto o estaba dicindo un humanista, experto en dereito internacional e do espazo cósmico, ao que eu admiraba máis a cada minuto que pasaba!

Nestes días, con ocasión do seu falecemento, a TVG emitiu unha entrevista con Modesto, na que insistía sobre estas mesmas ideas e moitas outras propias dun home cunha vastísima formación. Aquela visita tivo a súa continuación dous anos máis tarde, en 2016, cando me contacta telefonicamente para dicirme que está en Galicia e quere verme para facerme entrega dun lote de libros antigos que doaría a Universidade de Santiago de Compostela. Por descontado, quedei de recibilo inmediatamente. Entrou no meu despacho cunha bolsa de viaxe, nada aparente, que deixou ao seu carón mentres falabamos. Nun momento da conversa, Modesto abriu aquela bolsa e comezou a extraer do seu interior auténticas xoias literarias pola súa antigüidade e pola súa rareza, que as fan obras únicas de gran valor. Contoume como as conseguiu percorrendo vellas librerías nas moitas cidades que visitou na súa vida e que a súa maior satisfacción era doalas a centenaria Universidade de Santiago de Compostela, para que pasaran a formar parte da Biblioteca Universitaria.

O 15 de novembro daquel ano, curiosamente día de San Alberte Magno, patrón das facultades de ciencias, organizamos un sinxelo acto público, no que Modesto pronunciou unha memorable conferencia titulada Unha visión persoal do século XX ... e o que ven despois e no que as obras doadas por Modesto foron oficialmente incorporadas a unha das coleccións senlleiras da nosa universidade: a Biblioteca América. Creada en 1904 grazas ao impulso do emigrante galego Gumersindo Busto á calor das ideas do hispanoamericanismo rexeneracionista, estendidas nas dúas beiras do Atlántico na primeira década do século XX, a Biblioteca América é unha insignia da USC e un exemplo real e vivo da vinculación entre Galicia e América que se honra coa doazón que Modesto Seara lle fixo en 2016. Trátase de sete obras en 8 volumes, datadas entre os séculos XVI e XVIII: Alexander Scot (1591), Fernando Vázquez de Menchaca (1599), Francisco Suárez (1613), Johann Gottlieb Heinecke (1749), Agustín, Santo (1769), Melchor Cano (1785). Todas elas gardan estreita relación coa formación e investigacións do doante: a súa temática ten que ver co dereito fundamentalmente, pero tamén coa relación igrexa-estado e mesmo coa teoloxía como corresponde aos autores das mesmas que, case todos, eran relixiosos e ao mesmo tempo xuristas. Naquel emocionante encontro acordamos unha próxima visita as súas universidades en Oaxaca que, lamentablemente, xa non tiven ocasión de facer. No triste momento do seu pasamento, quero render homenaxe a Modesto Seara, lembrando este sinxelo episodio, no que tiven a gran sorte de coñecer a un galego dos grandes, a un galego universal e xeneroso, modesto como o seu nome, intelixente, vital e gran pensador, merecedor, sen dúbida, de mais recoñecementos que o que eu lle fago nestas liñas.