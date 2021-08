“O meu proxecto é un fenómeno que sucede, con necesidades propias”

Detrás do proxecto onírico que é Babykatze está Lucila, unha artista arxentina afincada en Vigo dende hai varios anos. En 2014 Lucila viaxaba a Berlín, e o que eran só unhas vacacións remataron por converterse nunha nova etapa vital: coñecer a alguén e mudarse a Galicia. O seu primeiro single New Start, víu a luz en 2019, e uns meses despois seguiuno o seu segundo traballo ‘Inner’ (Seeking the velvet). BLUT é o seu último traballo, un EP de hyperpop composto por catro temas, con vontade narrativa. A fantasía que caracteriza a Babykatze ten un carácter absoluto que abrangue tódalas fases da creación artística, dende a produción ata o deseño de vestiario, contando incluso unha simboloxía específica. Esta noite será a artista invitada ao Atardecer no Gaiás (21:00), para levar a súa música electrónica a concerto, xunto co seu universo propio. Será a oportunidade de vela actuar nun lugar que define como “incrible e máxico”.

Que é Babykatze, nunhas poucas palabras?

Babykatze é o meu proxecto máis persoal e máis íntimo, no que estou máis involucrada. Comezou como unha experimentación e rematou por volverse cada vez máis serio. Agora mesmo é a miña prioridade. Por definilo de forma moi básica, é un proxecto de música electrónica. Pero realmente é un proxecto que engloba moitísimas áreas e actividades. Ten unha parte visual moi importante e unha parte conceptual fundamental, pero tamén vai tocando disciplinas como a danza, o vídeo, a performance, o deseño de vestiario... E tamén ten unha narrativa e un universo propio.

Es compositora, produtora, realizadora audiovisual, costureira, modelo... Por que un proxecto tan multidisciplinar?

O motivo diso é que, para min, o proxecto é unha especie de fenómeno que sucede e que ten as súas necesidades propias. Iso non vai definido polas prácticas sociais dun momento determinado. É unha enerxía que chegado un momento se manifesta e, así como todo na vida, ten moitísimas partes; é a conxunción de moitas cousas.

Como un impulso.

Si, como unha enerxía que se manifesta, como algo que sucede. Non é algo que eu me poña a facer, por iso vai un pouco por onde vai.

Hai quen define o teu proxecto como “melancolía electrónica”.

Ah, encántame. Está moi ben definido. A melancolía é unha das grandes temáticas do proxecto, porque unha das cousas que se expresan é como ser un mesmo e o entorno que o rodea a un. É como un vaivén entre un encontro e un desencontro cun mesmo, a medida que un vai cambiando e evolucionando. Porque é como a experiencia vital, hai momentos nos que te sentes mellor e outros nos que non, hai momentos nos que estás moi enfocada e noutros sénteste perdida. Hai moita melancolía e responde a ese ideal de non estar sempre ben, pero estar en paz cunha mesma.

E como definirías o teu encontro contigo mesma, neste momento?

Pois están sendo tempos moi difíciles para todos, tanto a nivel persoal como a nivel global. Ademais da situación xeral que estamos vivindo todos, xusto se puxeron en xogo cousas que son moi importantes para os músicos e para a xente que se dedica á arte. Hai outros negocios que tal vez teñan outra forma de suceder, pero a arte non. Todo isto, para calquera persoa que queira dedicarse seriamente a arte, inclúe a cuestión de se se pode seguir ou non. Non todos poden resistir. Pero a parte diso, seguindo co meu crecemento da vida, ás veces é mellor e outras peor; ás veces estou moi contenta ante un montón de cousas que pasaron, outras faise difícil. É un día a día.

Xa tocara en Santiago antes.

Si, toquei nunhas festas underground, o Cubata Club, que se facían en El Corzo. E tamén toquei na Melona Fest, en 2019. Pero nunca tocara nun lugar tan especial como o Atardecer no Gaiás, que me parece tan incrible e tan máxico.

Algún proxecto no que esteas involucrada neste momento?

Pois a verdade é que estamos filmando agora un vídeo na Fundación Manolo Paz, en Cambados, a fundación dun artista que fai unhas esculturas incribles de pedra. Imos gravar alí o próximo videoclip, que é do último tema do meu EP máis recente, Argo. Vaise pechar alí o ciclo destes catros temas, que conformaron o último EP, BLUT.