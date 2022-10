O Mosteiro de Antealtares organiza un simposio no 50 aniversario do seu museo

Os vindeiros días 14 e 15 de outubro daranse cita numerosos especialistas nacionais e internacionais nun simposio singular que se celebrará na igrexa de San Paio de Antealtares. Baixo o título ‘Ars Sacra’. O patrimonio cultural na tradición monástica bieita, organizouse un interesante programa científico que conta con sete conferencias, tres mesas temáticas e unha visita guiada á instalación renovada do Museo, na que se levan meses traballando intensamente.

A abadesa do mosteiro, Madre Almudena Vilariño Periáñez, comenta que este evento “é unha oportunidade para construír vencellos fraternos entre a nosa comunidade e os habitantes da cidade de Santiago, aínda que tamén estará aberto a todas as persoas doutros lugares que desexen participar”. É a primeira vez que se organiza un evento destas características na igrexa de San Paio de Antealtares e a Comunidade Beneditina fai todo o posible para que sexa un acto científico da máxima calidade, grazas á colaboración da Xunta de Galicia, do Concello de Santiago e do Grupo de Investigación CAPIRE da Universidad Complutense de Madrid, cuxo gabinete de dirección coordina a organización científica do evento.

GRANDES ORADORES. Entre os conferenciantes invitados destacan os profesores Eliana Magnani (Centre National de la Recherche Scientifique, París), José Manuel Cruz Valdovinos (Universidad Complutense de Madrid), Ángela Franco Mata (Conservadora emérita do Museo Arqueológico Nacional), José Manuel García Iglesias y Juan Manuel Monterroso Montero (Universidade de Santiago de Compostela), Ricardo Pichel (Universidad de Alcalá de Henares) ou Miguel García Fernández (Consejo Superior de Investigaciones Científicas). Ademais, nas mesas intervirán directores de museos (Museo Catedral de Santiago, Museo das Peregrinacións e de Santiago e Museo do Pobo Galego) e institucións vinculadas aos centros do patrimonio beneditino hispano (Fundación Silos, Cluny Ibérica, Museo do Mosteiro de Montserrat) intervirán nas mesas redondas A xestión do patrimonio cultural beneditino en España e Museos e coleccións de arte sacra en Compostela.

Pola súa banda, a mesa redonda O proceso de reforma do Museo de Arte Sacra de San Paio de Antealtares contará con diversas intervencións de novos investigadores implicados nos recentes traballos de reforma do MASSPA e nunha nova publicación que se publicará nas próximas semanas: O Museo de Arte Sacra de San Paio de Antealtares. 50 anos, 50 obras. O conservador do Museo, o doutor Ángel Pazos-López, da Universidade Complutense de Madrid, sinala que “a Comunidade Beneditina profesionalizou a xestión do MASSPA, dotándoo dun consello asesor integrado por quince profesionais nacionais que levan o encargado de presentar propostas científicas, como este simposio que estamos a celebrar”. O labor deste consello consultivo complementa o consello executivo, no que forman parte varias irmás da Comunidade, presididas pola abadesa, o conservador do Museo, Ángel Pazos, así como Gonzalo Carro Varela, fillo do promotor do museo –o lembrado doutor José Carro Otero– coa colaboración do investigador Alejandro Morán Barrio.

INSCRICIÓN. A inscrición no evento é accesible a través da renovada web do propio Museo (www.masspa.es/actividad/arssacra) e conta con tarifas moi económicas, incluíndo un prezo reducido para todos os estudantes e unha tarifa especial para os da Universidade de Santiago, a Universidade Complutense de Madrid e o Instituto Teolóxico Compostelán. Esta cota simbólica dará acceso á actividade, as pausas café no almorzo e na merenda (na que se degustarán os famosos doces do obradoiro monástico), o material do simposio e os certificados de asistencia, así como un exemplar do libro conmemorativo que estará listo nas próximas semanas.