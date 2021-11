O Museo Casa de la Troya volve abrir mañá as súas portas: ata o 11 de decembro

Cultura. O Museo Casa de la Troya abrirá de novo as súas portas mañá, 25 de novembro, e permanecerá aberto ata o vindeiro 11 de decembro. En concreto, os días nos que se poderá visitar a vella pensión de estudantes son os seguintes: do xoves 25 ao domingo 28, e do xoves 2 ao domingo 11 de decembro. O horario será o habitual, de 11.00 a 14.00 e de 16.00 a 20.00 horas. A apertura coincide coa celebración, esta fin de semana, dun encontro internacional de tunas veteranas. O presidente da Asociación de Antiguos Tunos Compostelanos, entidade que xestiona o museo, Benigno Amor, sinala que “temos o obxectivo de chegar aos 2.000 visitantes neste ano, cifra da que xa estamos preto. No que vai de 2021 viñeron ao museo un total de 1.790 visitantes, superando ampliamente a cifra de 2020, que foi de 1.031 persoas, e achegándose progresivamente ao número de visitantes que tiña antes da pandemia”. Segundo os datos proporcionados polo museo, as visitas proceden nunha alta porcentaxe de diferentes puntos de España (92 por cento), fronte aos estranxeiros (8 %). “Cómpre valorar estes datos tendo en conta a situación sanitaria vivida este ano, posto que nunha situación normal as visitas serían máis do dobre”. REDAC.