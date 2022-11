O Museo do Pobo Galego albergará unha homenaxe a Henningsen e Marisa Rey

santiago. A exposición Co sentido do común. Homenaxe a Gustav Henningsen e Marisa Rey intenta profundizar nas relacións de colaboración que se establecen per se nas sociedades tradicionais. Deste xeito, abórdanse temas coma as axudas mutuas en traballos que precisan de moitas mans para axilizar o seu pronto remate e que se volven recíprocas entre a veciñanza. É o caso, por exemplo, dos traballos de procesado do liño ou das segas e mallas do cereal, nas que o tempo xoga un importante papel para o seu remate de maneira que os produtos non se boten a perder.

Igualmente, os traballos de mantemento das infraestruturas propias das aldeas (como os arranxos en camiños, limpeza de fontes e lavadoiros, extinción de incendios, etc.) tamén se converten en tarefas comunitarias nas que participa toda a poboación activa do lugar, incluso establecendo taxas económicas para aquelas familias que, por unha ou outra razón, non poden participar destes traballos. Son as denominadas “peonadas”.

Este xoves, ás 18.00 horas no Museo do Pobo Galego, terá lugar a inauguración da mostra, organizada polo propio museo coa colaboración da Xunta e formando parte das actividades deste Xacobeo 2021-2022. d.seijas