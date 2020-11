O músico compostelán Berlai estrea novo disco

CREADO NO CONFINAMENTO. Berlai, o proxecto musical do compostelán Xiao Berlai, regresa en tempos de coronavirus cun novo disco creado durante o confinamento desde a súa casa da aldea. Por iso se chama Cas Berlai, que é como en Lugo se refiren á casa dun, que está xa nas tendas e nas plataformas musicais desde onte. Logo do éxito de crítica do seu primeiro traballo, Desconhecido, Berlai volta cun novo traballo máis acústico e caseiro, cantando á rutina e á beleza do cotiá. Nel, cada canción convértese nun espazo da casa: a cama, o corredor, o espello, o water, a sala ou a “cas de Tróski” (o seu can). Todos os temas son escritos por el agás a adaptación de A lista da compra –da viúva–, un poema de Emma Pedreira galardoado co Premio Poesía Jovellanos ao Mellor Poema do Mundo. Neles fala do seu pai, morto antes de tempo, das rupturas dos amores que nos tronzaron, do amor, das súas miserias ou do seu TDAH. “A beleza está nas flores que nacen do cemento”. Así presenta Berlai este disco que foi composto e gravado case na súa totalidade no confinamento e sen verse entre os músicos. O son é acústico, feito na casa: contrabaixo (Pablo Sanmamed), guitarra acústica (Xiao), piano (Iago Mouriño), batería (Bruno Couceiro) e até uns kazoos (feitos de restos plásticos) convertidos aquí nos ventos do disco. redac.