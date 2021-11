O Outono Códax arranca hoxe cun concerto de Judith Hill no Auditorio

FESTIVAL. A cantante estadounidense Judith Hill, corista principal de Prince (quen foi tamén produtor do seu primeiro disco), de Stevie Wonder e unha das voces seleccionadas para a xira This is it de Michael Jackson, é a protagonista da primeira cita do Outono Códax Festival 2021, o festival galego da música negra. O concerto terá lugar hoxe no Auditorio de Galicia. A apertura de portas realizarase ás 20.30 h en tanto que a actuación dará comezo ás 21 horas. Recoméndase chegar con suficiente antelación para evitar posibles aglomeracións a última hora xa que as butacas son numeradas.

Judit Hill é unha das grandes voces do soul de Estados Unidos. Foi corista habitual de Stevie Wonder, Chacka Khan ou George Benson ata que Prince tomouna da súa man durante os dous últimos anos da súa vida converténdoa na súa corista principal e producíndolle o seu primeiro disco, Back in time. Contan que nunha ocasión Prince, cando estaba sendo acosado polos xornalistas, contestoulles: “Non me fagades as preguntas a min, facédellas a ela, que pronto vai ser tan famosa que nunca máis vos atenderá”. Outono Códax Festival celebrarase do 11 de novembro ao 11 de decembro. REDAC.