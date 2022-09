O PG revela como será o conxunto que levará ao Concello

Santiago. O Partido Galego presenta hoxe a persoa e equipo que van liderar a agrupación local municipal. Dentro da estratexia de presentación de candidaturas nas sete cidades máis grandes de Galicia, o PG elixiu Santiago para seguir o ciclo de presentacións públicas.

Neste acto, que terá lugar ás 20.00 horas nunha sala reservada do Hotel Santiago Apóstol, daranse a coñecer as principais liñas estratéxicas de traballo na cidade para os vindeiros meses, así coma as persoas que exercen como referentes do PG na cidade e que se marcan como obxectivo a creación “dun grupo máis amplo e representativo nos diferentes ámbitos de Santiago”, segundo fontes do PG. ECG