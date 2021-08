O PP considera moi grave non enviar os contratos menores ó Consello de Contas

O Grupo Municipal Popular, a través do seu vicevoceiro, Ramón Quiroga, explicou onte que considera unha “responsabilidade compartida” a falta de transparencia dos gobernos de Sánchez Bugallo e o de Compostela Aberta no envío da documentación do Concello en relación a aos contratos menores do ano 2018 ao Consello de Contas, tal e como require a actual Lei de Contratos.

Quiroga Limia destaca que é unha obriga da Administración municipal o envío da relación de contratos menores, o que “evidencia que, esta non entrega de datos, imposibilita a labor de control ao Consello de Contas de fiscalizar a documentación”, polo que o Grupo Municipal Popular considera “grave este suposto olvido ou non remisión no envío da relación da contratación que efectúa o Concello”.

Por outra banda, o vicevoceiro do PP municipal sinalou que considera “unha simple escusa” a versión ofrecida polo goberno local. “Non consideramos correcta a desculpa ofrecida pola alcaldesa en funcións, Mercedes Rosón, de botar a culpa a unha plataforma, cando a maioría dos concellos galegos foron quen de enviar dita documentación en tempo e forma ao mencionado organismo fiscalizador”, indicou Ramón Quiroga.

Ademais, engadiu que “parece bastante estraño que o Concello da capital galega non teña capacidade para enviar por unha plataforma o que se fai calquera concello de Galicia”.

Por último, o vicevoceiro Grupo Municipal Popular destacou que “é grave dito incumprimento e estamos ante un problema serio que ten que ser corrixido de forma urxente, xa que foron varias as cuestións que non se remitiron, como os datos do propio Concello, os das fundacións Eugenio Granell e os do Refuxio de Animais; os do organismo autónomo Auditorio de Galicia; e os das Sociedades mercantís de Información e Comunicación Local S.A.; Mecados Centrais Abastos Santiago S.A. e a de TUSSA (Sociedade Municipal de Xestión do Transporte Urbano de Santiago)”.