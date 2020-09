O PP critica a marcha de Noa Díaz do Concello

Santiago. Os concelleiros do grupo municipal popular móstranse “estupefactos” ante marcha voluntaria da concelleira de Educación, Noa Díaz, “a uns días do comezo do curso escolar máis comprometido da historia recente”. Os populares entenden que o abandono das súas funcións para consolidar o seu acomodo no Parlamento de Galicia é, “nestes momentos”, “irresponsable e inxustificado”. “Abandonar voluntariamente neste momento as funcións públicas máis delicadas, como son as de Educación, para buscar acubillo nun escenario máis cómodo como o do Grupo Socialista no Parlamento de Galicia non é nin responsable nin exemplar, e si egoísta”, sosteñen. ECG