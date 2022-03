O PP de Santiago pide a intervención urxente nos terreos de Triacastela

Santiago. O Grupo Municipal Popular, a través do seu portavoz Alejandro Sánchez-Brunete, solicita que o Goberno local realice coa maior urxencia posible, ante o crecente deterioro que se aprecia en todo a zona, unha actuación de acondicionamento dos terreos da rúa Triacastela que van ser destinados a aparcamento, mentres non se remate a “eterna modificación” do proxecto inicial e se acometan as obras definitivas.

Tendo en conta que os terreos son xa de titularidade pública, mediante “unha actuación rápida, asumible e aproveitable”, o Concello podería proceder á nivelación e adecuación dos terreos, eliminando os atrancos existentes, e a estender unha capa de grava que evitaría as grandes fochancas actuais, co que, según explican os populares, se melloraría a capacidade e a comodidade para aparcar, e mesmo para acceder a algúns inmobles que teñen entrada por esta rúa.

Na mesma liña, o grupo municipal tamén lembra que os trámites para iniciar este aparcamento na rúa de Triacastela se iniciaron en outubro de 2019, cando o Pleno aprobou a ampliación dos usos dotacionais destes terreos para a construción dun aparcadoiro en superficie. En febreiro de 2020, aprobouse o proxecto que contemplaba a creación de 39 prazas en batería, nun prazo de catro meses.

Trala licitación, en xaneiro de 2021 asinouse o contrato, pero antes de iniciarse as obras detectouse que a composición dos terreos e as redes de saneamento diverxían co recollido no proxecto, polo que se acordou a redacción dun proxecto modificado. “Desde entón, nada sabe da situación do proxecto modificado, a pesar de que o concelleiro de obras manifestara no mes de agosto que o modificado se estaba a tramitar e que se poderían “reiniciar as obras entre setembro e outubro”, destaca o PP. ECG