pleno. A vicevoceira do Grupo Municipal Popular, María Castelao, preguntará no vindeiro Pleno ordinaro deste mes de setembro se o Goberno de Sánchez Bugallo ten contemplado a inclusión nos pregos de licitación do transporte público de viaxeiros cláusulas que contemplen unha situación de pandemia como a vivida e, particularmente, que garantan a implantación de medidas extraordinarias para facer fronte ás continxencias sanitarias da pandemia. María Castelao subliñou que o Goberno local tamén debe informar da data na que ten pensado regularizar a contratación da prestación deste servizo, co fin de adaptalo ás demandas e necesidades actuais. O Grupo Municipal Popular lembra que a continuada situación de alerta sanitaria que está a causar a propagación da covid-19 está a introducir normas que se plasman en protocolos específicos de aplicación nos máis diversos ámbitos, tanto da esfera privada como pública, e, de forma especialmente intensa, nas administracións públicas e nos servizos básicos que estas prestan ao conxunto da cidadanía. Un deses servizos é o transporte público de viaxeiros que ao desenvolverse en espazos pechados onde se concentran moitas persoas, debe extremar as súas medidas de prevención. ECG