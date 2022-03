O PP di que a demora nos pagos vén sendo a norma habitual do actual goberno

Santiago. O grupo municipal popular denuncipo onte que o Concello de Santiago “continua a manterse no máis alto da táboa dos grandes concellos galegos no tocante ao incumprimento do prazo máximo para os pagamentos a empresas e autónomos que realizan traballos ou entregan bens e servizos para atender as necesidades da administración pública local”. Segundo as cifras feitas públicas polo Ministerio de Facenda, ao peche do ano 2021, indicaron que o importe dos pagamentos pendentes por parte do Concello no mes de decembro ascendía a 9.763.781 euros, duplicando amplamente a xa avultada cifra de 4,2 millóns de euros que se debían no pasado mes de novembro.

“Ademais do elevadísimo importe das facturas pendentes de pagamento, o Concello de Santiago destaca pola tardanza á hora de saldar os gastos contraídos. Así, considerando o conxunto do ano 2021 o período de pagamento rexistrou unha cifra media de 43,5 días, incumprindo prazo legal fixado en 30 días. Esta demora vén sendo a norma do actual Goberno”, engadiron os populares.

Ademais, o grupo do PP destaca que "a cidade de Santiago ocupa o segundo lugar entre as cidades galegas polo volume da débeda a provedores do ano 2021".