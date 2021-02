O PP pide ao goberno local que xogue un papel fundamental para captar empresas tecnolóxicas

O concelleiro popular José Antonio Constenla presentará no vindeiro Pleno ordinario unha proposición para instar ao Goberno local a dar os pasos necesarios para formalizar un convenio co Instituto de Comercio Exterior do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo (ICEX), que promova Santiago como sede das startups, empresas de recente creación, con alto potencial innovador e tecnolóxico, seleccionadas no programa Rising up in Spain. Constenla tamén incide na necesidade de que se ofrezan as maiores facilidades posibles, así como espazos de traballo para a súa radicación.

A innovación e o desenvolvemento tecnolóxico xoga un papel fundamental na xeración de coñecemento dunha economía e, polo tanto, na súa competitividade e nesta cuestión o emprendemento debe ser un baluarte fundamental e o mundo das startups é un dos seus motores importantes, indicou o concelleiro do PP. “Por mor da Covid 19 pódense extraer moitas leccións, pero unha especialmente interesante é que Santiago necesita acometer un urxente proceso de diversificación produtiva, polo que captar empresas de base tecnolóxica e innovadora que se instalen na nosa cidade debería ser unha prioridade”, destacou. Ademais, explicou que o Concello santiagués conta con varias ferramentas que converten a cidade nun lugar óptimo para facilitar tanto a instalación como o desenvolvemento deste tipo de empresas.

Así, destaca, recentemente constituíuse a sociedade Sionlla Biotech, integrada pola Asociación Área Empresarial do Tambre, a Cámara de Comercio e Uninova, que será a responsable de impulsar a creación de infraestruturas de apoio ás empresas biotecnolóxicas do Biopolo Tecnolóxico. Este concíbese como un conxunto de infraestruturas, situadas no Parque Empresarial da Sionlla, destinado a localización de empresas en fase de post-incubación, crecemento e/ou consolidación e a prestación de servizos innovadores adaptados ás súas necesidades.