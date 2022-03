O PP reclama a Raxoi que elimine os postes no medio das beirarrúas e sendas

PLENO. O Grupo municipal Popular reclamará, no vindeiro Pleno ordinario, ao Goberno local que elabore un inventario daqueles postes ou obstáculos que dificulten a mobilidade e que incumpran a normativa de accesibilidade en beirarrúas e sendas peonís do termo municipal. O concelleiro do PP Evaristo Ben esixirá que se realice unha planificación detallada co fin de eliminar do medio dos lugares de tránsito todos os elementos que impidan o natural movemento de peóns e persoas con mobilidade reducida. Este asunto non é novidoso nas solicitudes dos Populares ao Goberno local, sen ir máis lonxe, na pasada sesión plenaria, este grupo municipal facíase eco das condicións nas que o Goberno acordaba a recepción das obras executadas na senda peonil na parroquia de Laraño, pola beira da estrada que enlaza A Barcia con Bugallido, na que se mantiñan no medio do trazado unha decena de postes de formigón e madeira que dificultaban o tránsito peonil, incumprindo a actual normativa de accesibilidade.

Tal como subliña o concelleiro popular, o clamoroso desta situación é que a senda de Laraño “non é un caso illado, como o demostran os avisos veciñais recibidos, onde se nos informa doutros lugares onde se dan circunstancias semellantes aos da chafallada da citada senda”. ECG