O PP solicita arranxos en varias zonas

O Grupo Municipal Popular presentará, no vindeiro Pleno ordinario, unha serie de rogos destinados a que o goberno local leve a cabo diferentes acción en varios puntos da cidade co fin de mellorar a súa apariencia. Así, o concelleiro José Antonio Constenla pedirá que impulse as tarefas de limpeza e substitución de bancos na contorna do parque de San Caetano e nas comunidades de veciños da Rúa Otero Pedrayo. “Abonda un paseo polas inmediacións do parque de San Caetano para darse conta que as pintadas que sofren os veciños das comunidades da rúa Otero Pedrayo non son a mellor carta de presentación para a imaxe da zona pola que transcorre un tramo do Camiño Inglés, ademais de ser unha das principais entradas á nosa cidade” subliña o Popular.

Así mesmo, nesta zona onde vive moita xente maior, hai bancos, a inmensa maioría de cemento, que tanto polo seu deseño, como polo deficitario estado de conservación non poden ser usados por estas persoas.

Constenla Ramos indica que “coincidimos cos representantes da Asociación de Veciños Otero Pedrayo en que, aínda que lamentablemente o problema das pintadas é común a moitísimas cidades, isto non pode ser xustificación para non facer nada. Por outra parte, o concelleiro lembra tamén que o goberno local debe axilizar os traballos para a rehabilitación e posta en servizo dos aseos públicos do parque de Xixón, entre outras carencias na cidade.