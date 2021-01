O prezo dunha h

AO LONGO DOS SÉCULOS dramaturgos e filósofos discutiron se o espectáculo teatral debería limitarse a compracer o gusto do público ou se, pola contra, tería que presentar argumentos que, sen diminuír o divertimento, fomentasen a reflexión. Hoxe en día, sen dúbida, falarían da televisión... de certa televisión. O problema non radica exactamente en encher unhas horas do ocio á procura de mulleres e homes viceversados ou dun gran irmán que agoche o cansazo dunha longa xornada de traballo ou estudo; o arrepío xorde cando se converte na única forma de ocio practicada ou, aínda peor, cando se acepta como exclusivo programa formativo para o futuro por parte de mozas e mozos. Cada vez que unha das nosas rapazas, un dos nosos rapaces decide que o seu modelo, o seu ideal a seguir sexa o vociferante amante dunha irmá dun toureiro, ou o violento buscador dunha sogra que lle subvencione o resto da existencia, ou mesmo o xornalista que estimula as súas logorreicas profusións de improperios, a nosa sociedade está perdendo futuros artistas, científicos ou tecnólogos que poderían contribuír a resolver os retos médicos, enerxéticos, ecolóxicos, económicos ou filosóficos que comprometen seriamente o futuro da nosa sociedade.

A estas alturas do texto creo que se pode distinguir claramente a miña posición neste debate sobre público e espectáculo: unha inmensa maioría da mocidade que, por falta de estímulos mellores, ocupa platós ou caseiras butacas atordándose con este opio do pobo dispón, porén, de capacidade e sensibilidade e enxeño de abondo como para afrontar problemas e cuestións, actividades e investigacións de calado cuxos resultados mellorarían todos os eixos da nosa sociedade no seu conxunto.

Este ocio monocromo –máis aínda cando deriva nun xeito de vida, nun ideal ‘soño español’ dunha profesionalidade de vacuos faladoiros e famas de ouropel á procura de insectos de estrañas cores e salvamentos que non salvan a ninguén– non chega nin sequera a alcanzar as refinadas formas dun decadente hedonismo, contráese nun ‘edonismo’ indecoroso e perigosamente autodestructivo, cuxo ‘h’ cóstalle á nosa sociedade un elevadísimo prezo, o incalculable prezo de privar o noso desenvolvemento social, científico, artístico e tecnolóxico do capital humano que precisa cada vez con máis urxencia. Políticos, profesores, proxenitores, rapaces e rapazas... en que andamos a enredar?