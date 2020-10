O Principal acolle a clausura de Curtocircuíto 2020

Peche de ouro. Curtocircuíto pechará hoxe a súa 17ª edición tras nove intensos días cheos de retos, diálogo e risco. Esta última xornada arrincará cun dos momentos máis destacados do festival: o Foco Dennis Hopper no teatro Principal xa que será ás 16.30 cando teña lugar a estrea en España da copia restaurada en 4 K de Out of the Blue, unha das obras cume do icónico actor e director norteamericano.

A nova versión de Out of the Blue foi estreada no último Festival de Venecia e con esta proxección Curtocircuíto quere render homenaxe á súa carismática protagonista Linda Manz, falecida o pasado mes de agosto.

Tras a proxección terá lugar un encontro virtual co produtor estadounidense Jon Alan Simon, artífice desta versión xunto a Elizabeth Karr.

Supernova, sección concibida para salvar a brecha existente entre as primeiras experiencias cinematográficas e os circuítos profesionais, reunirá no Salón Teatro os traballos de cineastas emerxentes para axudarlles a defender os seus proxectos nunha sala onde sempre hai programadores, produtores e realizadores máis experimentados para enriquecer o coloquio posterior.

Proxectaranse Los que no sienten (2019), de María Porto; Mentres iso pasa (2019), de Nacho Ozores; Vídeo- ensaio sobre a miña depresión (2020), de Antía Carreira; Garza (2020), de Daniel Pérez Silva; Papá, por que quitas a música? (2020), de Ariadna Cordal García; FIN, unha curtametraxe de Anxo Filgueira anteriormente coñecida como Sen título (2020), Rubí (2019), de Raquel Álvarez Méndez; Cartografía do esquecemento (2020), de Ariadna Silva Fernández; Toda aspereza (2020) ,de Pablo Aguilar Martín; Naoko (2020), de Aranxa Vicens e Retrato de un Hogar (2020), de Yuri Salgado Álvarez.

El teatro Principal albergará a partir das 20.30 horas a clausura de Curtocircuíto 2020. Durante a mesma entregaranse os premios das sesións competitivas e proxectarase unha selección das películas gañadoras. Na xornada de onte houbo unha mesa redonda na que participou o recoñecido cineasta galego Oliver Laxe.