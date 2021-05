O PSdeG solicitará hoxe no Parlamento de Galicia un aumento da partida económica para a capitalidade

INICIATIVA. A deputada socialista Noa Díaz levará á Comisión de Economía que se celebra hoxe no Parlamento de Galicia unha proposición non de Lei para pedirlle á Xunta que incremente os orzamentos destinados aos gastos de capitalidade que lle corresponden a Santiago. O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia sostén que “hai pouco máis dunha década os docentes da Universidade de Santiago Luís

Caramés e María Cadaval cifraban nas conclusións do seu informe Custes de capitalidade. Estudo dun caso: Santiago de Compostela en 5.507.494,3 euros o custo total das cargas extraordinarias que anualmente soportan as arcas municipais da cidade por ser a capital de Galicia”. Mais a pesar das “demandas continuas de diversos gobernos do Concello de Santiago e do rigoroso estudo realizado polos docentes da USC, a Xunta de Galicia leva anos achegando a cantidade de 2.392.425 euros na partida Transferencias para sufragar os gastos ocasionados pola condición de capitalidade da cidade de Santiago de Compostela, exacta cifra consignada nos Orzamentos Xerais de Galicia para 2021”. A realidade, indican, “é que os custes que supón ser a capital de Galicia exceden en moito o previsto polo actual Goberno galego, de maneira que é obrigado que Santiago de Compostela sexa resarcida cunha cantidade superior, cuantificada en 5.507.494,3 euros hai unha década, unha cifra que habería que actualizar”. Así, sinalan que “o Goberno local da capital galega agarda que esta transferencia se poida modificar á alza nun proceso de diálogo e negociación, un desexo ao que tamén se suma o Grupo Parlamentario Socialista, que presenta a proposición non de lei”. Recordan que o estatuto de capitalidade establece unha previsión de financiamento específico nos orzamentos da comunidade autónoma, en atención á condición de Santiago como capital de Galicia e sede das súas institucións. ECG