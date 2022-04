O Rei visitará Galicia a próxima semana para apoiar a difusión da Ruta xacobea

A localidade lucense de Sarria, en pleno Camiño Francés, prepárase para recibir o vindeiro martes a visita do rei Felipe VI, que se desprazará a Galicia con motivo do Ano Santo para mostrar o seu apoio á difusión da ruta xacobea. O delegado do Goberno en Galicia, José Miñones, confirmou que este venres se celebrará unha reunión para planificar e desenvolver o dispositivo de seguridade que se activará con motivo desta visita. Polo momento non transcenderon os actos que o Rei protagonizará en Sarria, aínda que si se deu aviso ás autoridades municipais e axentes das forzas de seguridade de que está previsto que o martes 26 de abril estea en Sarria para apoiar a difusión do Camiño de Santiago na recta final deste Ano Santo bianual. Así mesmo, está previsto que estea acompañado en Galicia doutras autoridades a nivel estatal, como o ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska. Sarria é un dos puntos máis importantes do Camiño de Santiago francés, o que percorre un maior número de peregrinos e o que conta cunha maior tradición histórica. De feito, esta localidade lucense é da que parten a maior parte dos camiñantes, xa que marca o límite dos 100 quilómetros esixidos para obter a compostela. A preguntas dos medios, o delegado do Goberno lembrou que a Casa Real está "moi activa e presente en Galicia", con "creo que lembrar, 11 visitas" desde que el asumiu o cargo. Neste sentido, destacou que a da próxima semana "non será a última", xa que está previsto que o Rei volva a Galicia a finais do mes de maio para un acto na cidade de Vigo. EUROPA PRESS