O reitor López reivindica o papel esencial da USC na formación de Galicia

FESTIVIDADE DE SAN TOMÉ O reitor Antonio López destacou o cometido da USC como “panca ensencial para a formación e tamén para o desenvolvemento económico e social de Galicia” no acto conmemorativo da festividade de San Tomé, nunha sesión académica celebrada onte na Facultade de Ciencias, no marco da que, logo de recoñecer o “lícito orgullo pola realidade universitaria construída entre todos en Lugo durante o último século”, referiuse ao recoñecemento do Campus Terra como campus de especialización como “unha oportunidade de futuro para acadar obxectivos ambiciosos, tales como son incrementar o alumnado, potenciar e afianzar estruturas e resultados de investigación, avanzar no relevo xeracional do profesorado e no deseño de títulos aliñados cos novos intereses sociais e do mercado laboral”.

A radiografía sobre o situación da USC en Lugo veu precedida da lección maxistral Química sustentable: oxímoron ou pleonasmo?, do catedrático Julio A. Seijas Vázquez, quen describiu como o desenvolvemento da química convencional se enfronta a unha nova etapa na que debe abordar a sustentabilidade sen deixar de cubrir as necesidades e non comprometendo a habilidade das futuras xeracións. ecg