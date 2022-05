O Salón do Vehículo de Ocasión abre de hoxe ao domingo no recinto de Amio

SANTIAGO. O concelleiro de Mobilidade e Seguridade Cidadá, Gonzalo Muíños, e o responsable da organización do evento, Fabián Saavedra, presentaron onte en rolda de prensa a novena edición do Salón do Vehículo de Ocasión en Santiago, que se celebra no Recinto Feiral de Amio desde hoxe a ata o domingo. Acompañounos a responsable do recinto, Belén Montero. A feira, que abre as súas portas hoxe ás 10.00 horas, contará coa presenza de máis de 25 concesionarios e compravendas, cun stock de máis de 800 vehículos, a prezos rebaixados, exhibidos en 16.000 metros cadrados de exposición. ECG