O Santiago do século XXI, charla no Ateneo o luns

Santiago. O Ateneo de Santiago ten programada para este luns, ás 20.00 horas, unha conferencia, organizada pola Sección Compostela, titulada Proposta estratéxica de Santiago 2027-2032, que estará impartida por Belén Hernández, Xerente do Consorcio de Santiago. Esta proposta estratéxica é un plan que pretende construír o Santiago do século XXI, que poida ofrecer mellor calidade de vida. Entre os proxectos desta proposta encóntrase a planificación da xestión de fluxos na cidade histórica para que non afecten á conservación do patrimonio; tamén o deseño dun modelo de reparto, que contribúa a evitar a entrada de vehículos pesados na cidade histórica; ou a recuperación de parte dos edificios do antigo Hospital Psiquiátrico de Conxo e todo o seu contorno como Polo de Formación Profesional Biosanitaria.

Belén Hernández Lafuente é Enxeñeira Agrónoma pola Universidade Politécnica de Madrid na especialidade de enxeñería rural e ampliou a súa formación nas materias de desenvolvemento rural, organización territorial e fondos europeos con cursos de posgrao en Madrid e Dublín. Tamén desempeñou o posto de directora xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural. redacción