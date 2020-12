O sector audiovisual galego reforza o seu tirón internacional pese á COVID

O sector audiovisual galego foi quen, durante este ano 2020, de manter o seu nivel de calidade e competitividade, con estreas importantes, con axudas da administración autonómica e premios en festivais internacionais de primeiro nivel, a pesar das evidentes dificultades que supón a pandemia sanitaria. Neste sentido, foi moi importante o apoio da Xunta aos principais proxectos cinematográficos das produtoras galegas, un apoio que se sustentou na continuidade das liñas de subvención abertas desde a Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) e na adaptación de practicamente todas as bases das convocatorias, no marco do paquete de medidas do Plan de Reactivación Cultural aprobado polo Goberno galego para facerlle fronte aos efectos da COVID-19.

Así, o 2020 audiovisual, que comezou rendendo homenaxe aos 25 anos de percorrido do denominado Novo Cinema Galego, quedará marcado indefectiblemente pola crise sanitaria, pero tamén recordado por estreas galegas tan importantes como María Solinha, de Ignacio Vilar; A illa das mentiras, de Paula Cons; Lúa vermella, de Lois Patiño; Ons, de Alfonso Zarauza; La galllina Turuleca, coproducida por Producións A Fonsagrada, ou Hasta el cielo, por Vaca Films.

Medidas. Así, unha das principais medidas dirixidas ao ámbito audiovisual, dentro do devandito plan, foi a adecuación dos prazos de xustificación dos proxectos xa subvencionados, pero tamén a reformulación das distintas convocatorias para axilizar cobros adiantados e dotar de liquidez ás empresas, de xeito que se puidera salvagardar a súa viabilidade, tanto dos proxectos en marcha como dos postos de traballo. As convocatorias resoltas este ano adxudicaron un total de 3.198.000 euros a través de seis liñas de subvención diferenciadas, destinadas a apoiar cada unha delas os distintos momentos do proceso de creación e distribución dos produtos audiovisuais: Produción (2.500.000 euros), Desenvolvemento (260.000), Talento (178.000), Celebración de festivais galegos (190.000), Asistencia a mercados (30.000) e Presenza en festivais internacionais (40.000). En canto ao número de proxectos subvencionados pola Xunta, sumando os que obtiveron axuda para desenvolvemento, produción ou talento, foron un total de 54. Hoxe estreanse A media voz, de Matriuska Producciones, e Ons (Maruxiña Film Company), de Alfonso Zarauza.

No que atinxe aos festivais galegos, hai que subliñar que todos os eventos subvencionados pola Xunta conseguiron adaptarse aos novos modelos de difusión e conexión co público combinando a súa celebración en liña con formatos semipresenciais e acadando moi bos resultados de participación. Tamén se puxo en marcha un sistema de apoio inmediato ás salas de exhibición cinematográfica de titularidade privada e galega.

Coproducións e premios internacionais. O músculo que o sector audiovisual galego demostrou este ano tamén se pode medir na súa capacidade para coproducir con empresas de toda Europa, América e Asia. Baste citar como exemplo a 3 Caminos (España, Portugal, Alemania, Italia, Corea e México); A illa das mentiras (España, Argentina e Portugal); Ons (España e Portugal); Unicorn Wars (España e Francia); O corpo aberto (España e Portugal), Tres (España, Francia e Lituania), ¿Qué hicimos mal? (España, México e Bélxica) e A-Cero-5 (España e Portugal).