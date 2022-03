O Son do Camiño 2022: The Chemical Brothers, Liam Gallagher y Tiësto, cabezas de cartel por ahora

Tras mucha espera, se ha anunciado en redes sociales el cartel del Son do Camiño 2022, una edición en la que, por ahora, The Chemical Brothers, Liam Gallagher y Tiësto destacan entre la nómina de artistas. Los abonos disponibles se pondrán a la venta el próximo miércoles 9 de marzo a las 12.30 horas. Tras la suspensión de las dos ediciones anteriores por el covid, el festival contará con más de 40 artistas de talla internacional, seleccionando destacados referentes de cada género, tanto en el rock y el indie (Liam Gallagher, Foals o Editors), como en la electrónica (The Chemical Brothers, Tiësto, Justice o Timmy Trumpet), el pop (Jason Derulo, Dani Martin o Rigoberta Bandini) o los sonidos latinos y urbanos (C Tangana, Anuel AA, Jhay Cortez, Duki, Justin Quiles, o Nicki Nicole). Muchos de ellos visitarán por primera vez Galicia.

Además, destaca la apuesta por artistas gallegos, que coparán más del 40 % de la programación con diferentes estilos y pasando por diversas franjas de edad, entre los que destacan Sen Senra, Triángulo de Amor Bizarro, The Killer Barbies con Silvia Superstar o Guadi Galego, entre muchos otros. En el resto de nacionales, referentes como La MODA, Lola Indigo, Carolina Durante, Miss Caffeina o Carlos Sadness, serán los encargados de completar el programa más diverso de su historia.